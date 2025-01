Herminia se va el miércoles, llega otra borrasca y la semana terminará en Andalucía con buen tiempo

Andalucía encara la última semana de enero con el paso de dos borrascas que dejarán lluvias generalizadas en Andalucía y fuertes vientos. Este escenario será más acentuado hasta el miércoles, con la presencia de 'Herminia' en la región', mientras que el fin de semana dominará una situación anticiclónica y predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha concretado que la borrasca 'Herminia' causará hasta el miércoles lluvias extendidas por toda Andalucía, más abundantes en el interior.

De hecho, la agencia pública ha activado para este lunes el aviso por intensas lluvias, entre el mediodía y las 18,00 horas, en la Subbética cordobesa, Grazalema (Cádiz), Capital y Montes de Jaén y Sierra sur de Sevilla. Se espera una precipitación acumulada de 15 l/m2 en una hora, y podrían ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo pequeño. Las lluvias son poco probables en el extremo oriental de la provincia de Almería, según del Pino.

El delegado también ha apuntado que 'Herminia' provocará en este inicio de la semana fuertes vientos, lo que ha motivado ya esta jornada la activación del aviso naranja por este motivo (y por fenómenos costeros) en áreas de Almería, y la alerta amarilla en casi toda Andalucía, incluida en la provincia almeriense.

No obstante, el escenario de lluvias generalizadas y fuertes vientos no abandonará la comunidad tras 'Herminia', ya que se espera entre el miércoles y el jueves el paso de otra borrasca, aunque sí de menor impacto. Del Pino ha indicado que las precipitaciones también serán más abundantes en el interior, y ha añadido que durante esta última borrasca la atmósfera estará más fría, por lo que no se descartan heladas en sierras de Jaén y Granada.

Ya a partir del viernes, predominará una situación anticiclónica en la región, lo que dejará cielos poco nubosos o despejados. Si bien las temperaturas permanecerán hasta esta fecha de forma estable, las diurnas subirán previsiblemente, de forma muy leve, desde el próximo sábado, mientras que las nocturnas caerán unos cuatro grados entre el viernes y el sábado, sin descartarse heladas en las sierras orientales de la región.