"Gracias por contar conmigo sabiendo que no somos del mismo palo"

La bandera de Andalucía lleva desde este martes luciendo en todos los balcones de la fachada del Palacio de San Telmo aunque la más grande es la que han colgado encima de la puerta principal del edificio el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el actor Paco Tous, encargado este año de realizar una exaltación de la bandera de Andalucía en un día que se celebra por tercera vez.

Banderas ha habido, muchas, también en el Salón de los Espejos, la estancia principal del Palacio de San Telmo, y en los jardines donde se ha izado otra enseña andaluza mientras la Fundación Baremboin-Said interpretaba los acordes del himno de Andalucía. Y también banderas en defensa de la sanidad y la educación pública que, en un estilo muy personal, ha reivindicado el actor Paco Tous, en un discurso muy celebrado y aplaudido por todos los asistentes.

"Gracias, presidente, por contar conmigo sabiendo que no somos del mismo palo", ha dicho Paco Tous al inicio de sus palabras. Recordando "que yo estuve allí como le cuento a mi familia todos los años", el intérprete sevillano ha ido directamente al grano: "Donde más me gusta ver la bandera de Andalucía es en la puerta de los hospitales públicos, en la puerta de los colegios públicos y en la puerta de los museos públicos porque digo esto es nuestro, de todos es mío. Y no verla en las fronteras o en los muros coronados por concertinas".

Y eso en un discurso en el que ha recordado a Manuel José García Caparrós, el joven asesinado en Málaga tal día como hoy hace 47 años, un recuerdo que también ha tenido el presidente de la Junta quien, en su intervención, también ha recordado a los andalucistas "que a lo largo de décadas supieron despertar, cuando más difícil y arriesgado era, la conciencia andaluza", un homenaje al legado que han dejado "desde Blas Infante hasta Manuel Clavero".

Tres detalles: música, desayuno... y la cara de Hércules El acto institucional ha estado amenizado por la interpretación de Federico Cruzado quien ha tocado al piano piezas de Isaac Albéniz, Joaquín Turina y Manuel de Falla y al término del mismo se ha invitado a los asistentes a un desayuno en uno de los patios de San Telmo servido por el cátering de Salteras de Antonio Bort que ha decorado la estancia con macetas de geranios y flores de múltiples colores como las que hay en los patios andaluces. El presidente de la Junta ha entregado a Paco Tous un busto de Hércules, la figura mitológica que figura en el escudo, que ha sido realizado por los artistas Luciano Galán, de Utrera, y Daniel Maldonado, de Arahal.

"¡Ojalá Blas Infante pudiera ver esta Andalucía de hoy, la que pinta su bandera en las caras de los niños! ", ha dicho el presidente andaluz quien ha llamado a la unidad, "es el momento de unirnos como andaluces, por encima de cualquier ideología, para conseguir el mejor trato posible para esta tierra. Es necesario sumar esfuerzos y voluntades. Da igual cómo piense cada uno", para defender la sanidad y la educación pública, el tejido productivo y la igualdad real entre hombres y mujeres".

Las ausencias

El acto ha contado con una amplia representación social empezando por los portavoces de los grupos socialista, Ángeles Férriz, y de Adelante Andalucía, José Ignacio García, además del PP; la secretaria general de CCOO, Nuria López, y el secretario de representación institucional de la UGT, así como entidades y asociaciones empresariales y civiles. Ha destacado la presencia de la Junta Directiva de la Casa de Valencia en Sevilla para los que, por cierto, Juanma Moreno, ha tenido palabras de apoyo y afecto.

No han faltado ni Alejandro Rojas-Marcos ni Amalia Ortiz de Lanzagorta, una de las niñas que portaba la bandera de Andalucía aquel 4 de diciembre e hija de un histórico andalucista, José Luis Ortiz de Lanzagorta.

Pero sí ha habido dos ausencias llamativas, una más que otra. El grupo Por Andalucía ha optado por no acudir "porque es contradictorio el sentido que tiene el 4 de diciembre del pueblo andaluz con un presidente de la Junta que renuncia a ese autogobierno", en palabras de la portavoz Inma Nieto que ha justificado así su ausencia. Tampoco han aparecido los diputados de Vox, contrarios a todo lo que signifique celebrar la autonomía andaluza

Los portavoces

Quienes sí estaban han dispuesto de un micrófono para expresarse ante los medios de comunicación. Desde el PSOE, Ángeles Férriz, ha calificado la celebración como "un acto de márketing de Moreno Bonilla para sumarlo a su álbum de fotos", al tiempo que ha afirmado que el pueblo andaluz "tiene que volver a salir a la calle 47 años después para reivindicar la educación pública, la sanidad pública y la Dependencia".

Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recomendado a los andaluces "que escuchen el discurso de Paco Tous porque recoge el legado del pueblo trabajador de Andalucía".