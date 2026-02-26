García Caparrós vuelve a la actualidad por el Día de Andalucía

La decisión del Ministerio del Interior sobre Manuel José García Caparrós no ha podido ser más inoportuna ya que se ha conocido en las vísperas de la celebración del Día de Andalucía. El joven sindicalista malagueño muerto de un disparo de la Policía cuando participaba en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977, no será considerado víctima del terrorismo tal y como se había prometido a su familia al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo, una norma que abría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales. Hay que recordar que la solicitud de su familia para que el Gobierno le otorgara el reconocimiento de víctima fue respaldada por todos los grupos del Parlamento andaluz, excepto Vox.

La figura de Manuel José García Caparrós ha sido siempre una de las banderas de Izquierda Unida quien ha amparado a sus tres hermanas, Purificación, Dolores y Paqui, y ha defendido la desclasificación del secreto sobre la investigación de este homicidio. El PSOE se sumó a este reconocimiento en 2013 cuando, en el Gobierno de coalición de PSOE e IU, se le concedió el título de Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, recibió a las tres hermanas de Caparrós en San Telmo situando a García Caparrós a nivel institucional y no sólo como un símbolo de la izquierda.

En este escenario, los partidos han movido ficha en la Cámara andaluza. Por Andalucía registró este mismo jueves una proposición de ley para pedir al Congreso la inclusión de una disposición adicional a esta Ley de Víctimas del Terrorismo con el reconocimiento a Manuel José García Caparrós, pero el PSOE iba más allá. La portavoz socialista en la Cámara, María Márquez, anunciaba que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes una modificación legal que puede posibilitar ese reconocimiento para García Caparrós, una norma que luego llegará al Congreso. Márquez no desaprovechaba la oportunidad para pedirle a Juanma Moreno, "a ver si le cogen el teléfono en Madrid, y defiende usted la memoria de Andalucía y la memoria de Caparrós y que el Partido Popular vote que sí a esa modificación de ley".

El fundador del Partido Andalucista (PA) y exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas-Marcos, también reivindicaba este jueves el reconocimiento como víctima del terrorismo al joven malagueño Manuel José García Caparrós porque considera que no cabe duda de que fue "víctima del peor terrorismo, el de Estado". En su opinión, deben abordarse las modificaciones legales que sean necesarias porque "García Caparrós evidentemente fue víctima del terrorismo, del terrorismo de Estado, que es el peor, el de la bomba atómica de Hiroshima, el del genocidio de Gaza y el de los tiros a Caparrós, a los grandes y a los chicos".

En vísperas del Día de Andalucía que se conmemora el próximo sábado 28 de febrero, Rojas-Marcos ha hecho un llamamiento a los andaluces a "no dejar la autonomía en manos del gobierno de turno". "¿De qué nos sirvió el gobierno del PSOE 40 años que gritaba que era más autonomista que nadie? La autonomía sigue siendo de cartón piedra. Ahora es el PP el que la tiene, pero no podemos dejarla en manos del gobernante, ni del PSOE antes, ni del PP ahora", ha dicho en una entrevista en Canal Sur Radio.