Los funcionarios de más nivel son los más dispuestos a denunciar el fraude

La Oficina Andaluza Antifraude no es un juzgado ni tramita denuncias penales. Es más, cuando tiene conocimiento de algún delito, inmediatamente traslada la información hacia los juzgados. Pero sí tiene una ventanilla abierta 24 horas al día todos los días del año (www.antifraudeandalucia.es) para que cualquier persona pueda denunciar hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros del ámbito territorial de Andalucía. La oficina puede sancionar a los altos cargos que incumplan su normativa específica en materia de incompatibilidades, recogida en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. Las sanciones pueden ir desde la declaración del incumplimiento en el BOJA hasta la no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo, la destitución del cargo ocupado, o no poder ser nombrada la persona para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años.