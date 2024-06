Fernández-Pacheco censura que Montero trate a las comunidades como "singularmente necias"

Un peldaño más en el enfrentamiento verbal. El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado abiertamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusandola de quere engañar al resto de comunidades autónomas en relación con la financiación "singular" de Cataluña. Fernández-Pacheco ha dicho este martes que el Gobierno central considera "singularmente necias" al resto de comunidades porque intenta "convencerlas" de que Cataluña "merece más, antes y mejor" en materia de financiación autonómica, algo que "rompe" los prinicpios de igualdad y solidaridad entre los españoles.

"No vamos a permitir nada que no sea una financiación justa para Andalucía porque no vamos a permitir un desprecio a los parados andaluces, que tienen menos dinero; a los dependientes andaluces, a los investigadores andaluces o a los servicios públicos que se prestan con menos recursos".

El portavoz del Gobierno ha insistido en que Andalucía es "la más perjudicada" y no vamos a consentir "que les den más privilegios a los que más tienen". Asimismo, ha defendido en rueda de prensa una financiación "justa" y ha garantizado que no quieren para la comunidad un tratamiento singular como sí pide Cataluña, sino que el modelo se negocie con todos.

Ha considerado "inaceptable" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien "defendía lo mismo" cuando era consejera de la Junta, trate al resto de comunidades como "necias" al intentar que acepten "las concesiones" al independentismo del presidente, Pedro Sánchez, "para seguir en La Moncloa".

"Estamos muy preocupados por las noticias sobre la financiación de Cataluña por eso le pido a Montero que ponga en marcha el fondo de nivelación cuanto antes o, por lo menos, que se siente a dialogar con las comunidades para alcanzar un un gran consenso".

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en la misma rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha dirigido sus críticas al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, al que ha emplazado a defender una financiación justa "con hechos" y no con palabras, ya que ha recordado que en el Senado votó en contra de un fondo transitorio.

"No podemos aceptar que se impongan singularidades a través de cheques en blanco al independentismo", ha dicho Sanz, quien ha invitado a Espadas a elegir: "O seguir defendido a Sánchez o a Andalucía, que cada día es más incompatible".