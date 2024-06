Explora Journeys pone el punto de mira en los puertos de Cádiz y Málaga

Enviado especial a bordo del Explora I/“El lujo está en los detalles”. Así lo resumía Virginia López Valiente, una experta en cruceros que lleva en su currículo haber navegado ya en varios buques turísticos de varias navieras tipo premium o luxury.

Lujo es no pasar frío al salir de la ducha gracias a que el suelo del cuarto de baño cuenta con un dispositivo que gradúa su temperatura, lujo es cenar ostras con una puesta de sol únicamente apreciable desde altamar, lujo es contar con la ayuda exclusiva de un miembro de la tripulación para cualquier menester, lujo es poder cenar una noche en un restaurante japonés como si al salir fuera uno a encontrarse en una calle de Tokio, o en uno especializado en carnes, otro en cocina mediterránea…

Al descender en el puerto final de destino del Explora I, de la naviera Explora Journeys, uno puede afirmar que conoce el sentido de la palabra lujo.

Y gracias a la apuesta de esta recién nacida empresa que llega de la mano del Grupo MSC, los puertos españoles y especialmente los andaluces han tenido y su gente tendrá la posibilidad no sólo de viajar a bordo de este crucero premium sino de poder verlo atracado en varios de sus muelles como son los de Cádiz o Málaga.

Su casco oscuro lo hace especial, así como su aspecto externo, que sólo sirve de carta de presentación antes de subir a bordo del Explora. Su decoración huye y deja en el olvido los brillos y los colores estridentes más propios de los cruceros que aún siguen pensando en que el cliente amante del lujo quiere ir pisando sobre cristales de Swarovski. Con un mobiliario cómodo y moderno, es fácil conseguir que en cuestión de horas uno se sienta como en casa.

Explora Journeys ha creado el concepto de “Ocean State of Mind” . Suena a secta y puede que le llegue a lavar el cerebro o la forma de ver la vida. Es algo así como un estado mental caracterizado por a calma, la unión, la elegancia y el disfrute. Al iniciar la marcha, casi al mismo tiempo que la tripulación explica a los huéspedes (esta compañía prefiere este término al de cruceristas) cómo funciona todo, les dejan claro que se llega a bordo de un buque de lujo. Pero le añaden un adjetivo y lo convierten en “lujo relajado”.

Sin dejar de lado los protocolos habituales del saber estar, en Explora no se exige chaqueta o traje para entrar a cenar y no hay horarios límites en los que uno no puede pasear por el barco en bañador o pantalón corto como puede ocurrir en otros cruceros de lujo de la competencia.

Parte del grupo de periodistas que viajaron a bordo del Explora I entre Lanzarote y Barcelona / Joaquín Benítez

Este estado mental, el Ocean State of Mind ha contribuido al nacimiento de Explora Journeys, que veía como su Explora I, el primero de la marca, se inauguraba en verano de 2023 con sus 248 metros de eslora, 32 de manga y 56 metros de altura.

Pero a pesar de su gran tamaño, la capacidad máxima de pasajeros son 900, y a todos ellos se les quiere aportar una experiencia basada en la privacidad y la comodidad. Este barco ofrece dos aspectos remarcables. El primero es la ratio de 1,25 anfitriones por cada huésped, garantizando una atención personalizada y continua disponibilidad. El segundo es el compendio entre los espacios privados y comunes. En total, Explora I cuenta con 10.240 m2 de zonas privadas, lo que proporciona un espacio y una privacidad inigualables, con una media de 18,4 m2 para cada huésped.

Aparte están los 16.000 m2 de espacios comunes que aportan sus 14 cubiertas, que van de la 1 a la 14, con el clásico salto de la cubierta 13 que no existe, como suele ser habitual, sobre todo, en las navieras italianas que prefieren respetar al máximo las supersticiones tan tradicionales en el mundo de la navegación. Y no es la única, ya que si el buque contara con más de 17 cubiertas, ese número, al igual que el 13 tampoco aparecería entre los botones del ascensor al ser consideradas cifras que traen mala suerte. Y es más, se huye de organizar eventos importantes en martes o en viernes, por si acaso, porque es motivo de mal fario.

El barco cuenta con 461 suites, todas ellas con balcón privado, salón, vestidor, hall y una cama de dos por dos con una gama de almohadas entre las que elegir la que más se parezca a la de casa. Además, 18 restaurantes, bares y lounges, tres piscinas al aire libre (una solo para adultos), 700 m2 de instalaciones de bienestar y 270 m2 de instalaciones fitness, además de una propuesta de entretenimiento que incluye casino, galería de arte o escuela de cocina.

¿Quién es el propietario de Explora Journeys y del Grupo MSC? Hoy en día, la gestión del Grupo MSC sigue siendo principalmente un asunto familiar, siendo la familia Aponte la propietaria y la administradora de la empresa. Gianluigi Aponte lidera el conglomerado como presidente del grupo.

La familia Aponte tenía entre sus objetivos crear una marca de lujo basada en las experiencias que, de alguna manera, redefiniera el concepto tradicional del sector de lujo en los cruceros, aportando una visión exclusiva de los viajes en el mar.

De esta ambición nació Explora Journeys, la línea de estilo de vida de lujo con una oferta exclusiva y selecta en el mar a la altura del ritmo y estilo vida de sus viajeros. A bordo de sus barcos, el viajero se convierte en un huésped y las suites y espacios comunes se convierten en una extensión de su hogar donde relajarse y desconectar para descubrirse a sí mismo.

Resulta singular que cuando un huésped ha tenido la posibilidad de alojarse en un Explora se va con la sensación de conocer algo más a la familia Aponte. Son amantes del arte y, por supuesto de la navegación, y sus gustos y manías están presentes en cada rincón del barco, así como buena parte de su decoración.

El concepto, visión y valores de Explora Journeys se consolidan con los resultados del estudio en el que participaron más de 20.000 consumidores en todo el mundo para conocer cuáles eran las necesidades actuales de los viajeros premium. Las respuestas de los consumidores facilitaron la construcción del Explora I, que ha sido el primero de los seis Explora que tiene en mente inaugurar de aquí a 2028 Explora Journeys, objetivo que conllevará una inversión de más de 3.000 millones de euros.

El mes de agosto de este año quedará marcado por la llegada de Explora II a España; Explora III entrará en servicio en 2026 y Explora IV en 2027, ambos propulsados ya por GNL, mientras que los barcos Explora V y VI lo harán en 2027 y 2028, respectivamente.

Así que ahora, de momento, el bebé de los Explora anda ya surcando los mares del Mediterráneo oriental después de que finalizara el primer trayecto en el que pudo estar presente este medio y que tocó tierras españolas, primero atracando en Lanzarote y posteriormente peninsulares, con una primera escala en el puerto de Málaga.

La gastronomía en el barco de Explora Journeys es variada y de máxima calidad / Joaquín Benítez

En ese caso, el recorrido duró un total de 19 días desde su salida desde el Caribe, tocando Miami y otras islas del lugar, para poner luego rumbo a España tras varios días sin tocar ni ver tierra hasta su llegada a Lanzarote.

Tras ese día de navegación tocó los puertos de Casablanca y Tánger, para luego estrenarse en tierras peninsulares, donde el puerto de Málaga pasó a la historia al convertirse en el primer puerto que toca un buque de Explora Journey, algo que celebraron y agradecieron la autoridades civiles y portuarias malagueñas.

Y ya, rumbo a Barcelona, no sin antes hacer escala en Cartagena y Valencia.

Ya desde la Ciudad Condal, Explora I debía poner rumbo a Atenas para posicionarse en el Mediterráneo oriental donde pasará unos cuantos meses. Y no será hasta el mes de noviembre cuando toque, por fin, el puerto de Cádiz, con la promesa por parte de la naviera de que el Explora II haga, al menos, dos escalas en el Muelle gaditano para el disfrute de los ciudadanos y visitantes.

Gastronomía

En cuanto a la gastronomía destacar el restaurante japonés Sakura, una auténtica experiencia gastronómica inmersiva que ofrece la cocina asiática más sofisticada, o el Marble, donde la carne se convierte en todo un espectáculo o el Fil Rouge, un completo recorrido gastronómico por la cocina internacional de inspiración francesa. Y todo eso maridado con una extensa carta de vino y la opinión de sus camareros, capaces siempre de recomendar la mejor bebida para cada plato.

Una de las grandes diferencias que se puede encontrar a bordo de Explora Journeys es la ausencia de horarios. Gracias a esta gran flexibilidad, los huéspedes pueden escoger y disfrutar de cualquier experiencia que deseen en cualquier momento, a su propio ritmo, encontrando el ambiente adecuado en el momento oportuno.

Precio del sueño

En cuanto al precio, viajar a bordo de un Explora no sale por menos de 3.000 euros por persona, sin dejar de lado que se viaja con un todo incluido a excepción de servicios personalizados como puede el spa y los masajes. Por ejemplo, un trayecto entre Barcelona y Roma de ocho días para los meses de verano con itinerario Barcelona, Villefranche (Niza), Génova, Portofino, Roma, sale por unos 3.185 euros por persona.

Ya 15 días en el Explora I por las Islas Griegas y Turquía con salida desde Atenas y recorrido por Mikonos, Skiathos, Salónica, Kavala y Estambul puede rondar los 8.500 euros. Y ya, en un escalón más elevado podría estar el viaje con salida desde Miami y con destino Barcelona que salió al precio de 10.800 euros.

Objetivo

Los responsables de Explora Journeys no niegan que se trata de un producto nuevo con una nueva proyección del lujo y de la relajación donde el huésped sólo tiene que poner su cuerpo y su mente y dejarse llevar por los lujos que aporta esta recién nacida naviera de la mano de MSC Cruceros y que aportará con el resto de los buques turísticos de esta misma gama que tiene en cartera construir de aquí a unos años a los que, seguro, no le faltan adictos y adeptos.

Responsable y sostenible con el ecosistema

Explora Journeys es una marca que desde su inicio tiene en cuenta que el ejercicio de su actividad tiene que ser responsable y sostenible con el ecosistema y la sociedad. La marca profesa un máximo respeto por los mares y los océanos y se compromete a trabajar en los barcos del futuro, equipados con las últimas tecnologías respetuosas con el medioambiente y prestos a adaptarse a soluciones de energías alternativas a medida que estén disponibles; y a desarrollar tecnologías punteras para perfilar un futuro más positivo. El diseño de su flota incorpora una disposición para el almacenamiento de baterías que permite la futura generación de energía híbrida, así como la última tecnología de reducción catalítica selectiva (selective catalytic reduction, SCR), que ayuda a reducir las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) en un 90%. Además, no se usan plásticos de un solo uso a bordo ni durante las experiencias en los destinos; Explora Journeys tiene el compromiso de lograr un impacto positivo en los lugares que visita y en la gente que los habita.