Los exámenes de las oposiciones de docentes andaluces empezarán el 20 de junio

Las pruebas de las oposiciones para docentes empezarán el 20 de junio y como novedad puntuará la superación de oposiciones anteriores y la competencia digital del profesorado, según ha avanzado este miércoles la consejera de Educación, Carmen Castillo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera ha precisado que las pruebas darán comienzo el 20 de junio y, al ser sábado, no interferirían si coinciden con las elecciones andaluzas ese mismo fin de semana.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la convocatoria de las oposiciones de ingreso en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Música y Artes Escénicas y profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Para las pruebas, que comenzarán el 20 de junio, se han convocado un total 5.015 plazas de nuevo ingreso y 32 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores, totalizando 5.047 puestos de 66 especialidades.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha convocado un total de 38.312 plazas con el fin de reforzar la calidad educativa aportando estabilidad a las plantillas docentes. De ellas, 32.199 corresponden a reposición y 6.113 a procesos de estabilización.

Las plazas correspondientes a la convocatoria de este año se reparten de la siguiente forma: en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria son 4.406 -475 para el turno de reserva de discapacidad-; en el cuerpo de Música y Artes Escénicas son 201 -23 de ellas correspondientes al turno de reserva de discapacidad-; y en el cuerpo de especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional son 440 plazas -45 correspondientes al turno de reserva de discapacidad-.

Además se convocan pruebas selectivas con 120 plazas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para personal funcionario de carrera, con un mínimo de seis años, del subgrupo A2.

Los aspirantes tienen hasta el 18 de marzo de 2026 para presentar sus solicitudes a través de la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Esta orden de convocatoria ha sido negociada con los representantes sindicales (CSIF, ANPE, Ustea, CCOO y UGT) en la Mesa Sectorial de Educación.

En esta convocatoria se ha introducido una novedad relativa al baremo de la fase de concurso y puntuará la superación de la fase de oposición de hasta dos procedimientos selectivos de ingreso en la función pública docente en la misma especialidad del cuerpo a la que se opta, y que hayan sido convocados desde 2012 incluido, una medida para premiar el esfuerzo y los conocimientos del personal, ha resaltado la consejera.

También se ha incorporado por primera vez la valoración específica para la Competencia Digital Docente, alineada con el marco regulador de la Consejería de Desarrollo Educativo.