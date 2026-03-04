Las enfermedades que afectan a los cultivos andaluces atacan hasta a un 70% de la superficie

Con las nuevas lluvias se prevé que el problema en sanidad vegetal se agravare en Andalucía "y nuestros agricultores se enfrentarán a situaciones complejas para proteger sus cosechas", ha dicho el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, durante el Symposium de Sanidad Vegetal. Las consecuencias del cambio climático, los intercambios comerciales a gran escala, la falta de aplicación de sustancias en los cultivos y las restricciones de las cadenas de supermercados sobre la ausencia de organismos nocivos en productos vegetales están condicionando la propagación de este tipo de enfermedades en los cultivos.

"Lo hemos visto con el mildiu en la vid, el algodoncillo en el olivar, el parvispinus en el pimiento o el pulgón en los hortícolas, entre otras muchas enfermedades que siguen arrasando con nuestros cultivos. Cultivos que son principales para nuestra economía y que se ven mermados", ha sostenido el consejero. Fernández-Pacheco ha señalado que el caso del pulgón en el Levante almeriense está afectado de forma severa: "Su incidencia está siendo de tal magnitud que actualmente hay afectada entre el 60 y 70% de la superficie de producción de cultivos hortícolas al aire libre, siendo la lechuga el principal cultivo más afectado, pero también otras como las espinacas".

Tal y como ha compartido el portavoz, Europa cuenta con el marco regulatorio más exigente para la autorización de productos fitosanitarios. Ello aporta seguridad para los propios agricultores y para los consumidores pero, en la otra cara de la moneda, los productores demandan más certidumbre para evitar "los vaivenes regulatorios que en ocasiones dejan huecos difíciles de cubrir para proteger las cosechas", ha reproducido Europa Press. "El mayor reto al que nos enfrentamos en estos momentos en agricultura es el de las enfermedades de sanidad vegetal. Un asunto que no es menor y que está poniendo en jaque el campo andaluz, una de las primeras potencias en producción agrícola a nivel europeo y despensa de alimentos hortofrutícolas para millones de europeos", ha subrayado el consejero.

A pesar de la aplicación de técnicas de gestión integrada de plagas y la prioridad del uso de prácticas culturales, lucha biológica o uso de biopesticidas, entre otros, las poblaciones de insectos y enfermedades se incrementan año tras año.

Ramón Fernández Pacheco ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se lleve a cabo una mesa de trabajo técnica extraordinaria sobre sanidad vegetal entre las distintas comunidades para analizar las diferentes medidas que se deberían poner en marcha, como poder autorizar de las herramientas fitosanitarias necesarias para lograr la rentabilidad de un sector productor, especialmente después de las borrascas.

Añade que en la tarea de vigilancia fitosanitaria "es fundamental la interlocución y la colaboración del sector, científicos, empresas y administraciones implicadas" para dar soluciones al manejo de las plagas y la protección de los cultivos. "Una labor que es de todos y que se complementa con la autorización de productos fitosanitarios amparados por un marco regulatorio estable y seguro", ha concluido.