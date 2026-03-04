Un encuentro insólito: es la primera vez que los ocho alcaldes se sientan a debatir

Mantienen relaciones fluidas, coinciden en el Parlamento Andaluz, el Congreso o el Senado, así como en recepciones y encuentros oficiales. Los siete que son del PP también han coincidido en actos de partido, pero nunca se habían sentado en la misma mesa a debatir los ocho alcaldes de las capitales andaluzas.

Hasta este miércoles cuando el Grupo Joly de la mano de Hidralia los convocó a un intercambio de ideas en el corazón de Andalucía, tal y como define su alcalde, Manuel Barón a Antequera, en un tono tranquilo y distendido. No se trataba de reivindicar nada sino de reflexionar sobre los problemas comunes de los ocho regidores y de sus principales inquietudes. También de aportar soluciones y de plantear cómo ven la solución a los problemas que más les inquietan.

Todos tuvieron claro un principio: son la principal puerta a la que acuden los ciudadanos, al margen de las competencias de cada administración. Como buenos alcaldes, todos pidieron más dinero a las administraciones que están por encima. Y en eso sí que no hay colores políticos ni diferencias geográficas entre María del Mar Vázquez, de Almería; Bruno García, de Cádiz, José María Bellido, de Córdoba; Marifrán Carazo, de Granada; Pilar Miranda, de Huelva; Julio Millán, de Jaén; Francisco de la Torre, de Málaga, y José Luis Sanz, de Sevilla.