Macarena Olona celebra la buena marcha de Caminando juntos con un baile al son de Shakira

Al ritmo de Shakira (la famosa colaboración / ajuste de cuentas que firmó con Bizarrap) ha celebrado en redes sociales Macarena Olona que su nuevo proyecto político, Caminando juntos, ha emprendido el rumbo hacia las próximas elecciones generales del 23-J.

El tuit va precedido por otro en el que recuerda la no menos famosa frase que la artista colombiana (dedicada, como el resto del tema, a su ex Gerard Piqué) incluyó en la canción: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

A continuación da las gracias por el apoyo recibido hasta ahora y recuerda que necesita todavía un poco más para poder presentar listas electorales en todas aquellas circunscripciones en las que aspira a hacerlo.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.”Gracias por el apoyo 💜 pic.twitter.com/Qy2uo6WVkt — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 9, 2023

Las vicisitudes para registrar su partido

Con permiso de los encuentros y desencuentros entre Sumar y Podemos, la ex diputada de Vox ha sido una de las protagonistas políticas de la semana, primero por el frustrado intento inicial de registrar en el Ministerio del Interior su nuevo proyecto, Caminando juntos.

A eso siguió la presentación (a la carrera y sin maquillar, como ella misma se encargó también de publicitar) de la documentación para subsanar los errores y la amenaza de presentar una querella contra el todavía ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasjka.

Y como colofón de esa historia, un vídeo en el que, entre lágrimas, compartía con sus seguidores en redes sociales que "¡Caminando juntos ya está inscrito en el Ministerio del Interior! ¡Hay partido! ¡Seguimos caminando y sin grilletes!