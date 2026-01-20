Dos grúas más se incorporan a los trabajos para levantar vagones que volcaron en Adamuz

Los trabajos en la zona en la que descarrilaron dos trenes en Adamuz (Córdoba) se han centrado durante la madrugada en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo, y dos grúas más se han incorporado a las tareas para levantar los vagones. Durante la noche y la madrugada se ha trabajado en apuntalar los vagones del tren Iryo y la maquinaria pesada ha realizado labores de compactación del terreno, ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Junta. Continúa también el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde en la próxima hora está prevista una nueva reunión de coordinación entre operativos.

El Servicio Andaluz de Salud ha confirmado que la cifra de fallecidos se ha elevado a 41 tras recuperar anoche el cuerpo sin vida de una persona en los trabajos de remoción del tren Iryo; según fuentes de la investigación, el hallazgo se produjo a última hora de la tarde del lunes. En relación a los heridos, 39 siguen ingresados, de ellos 13 en la UCI, todos adultos, ya que el menor ha pasado a planta.

En la UCI están cinco en el hospital Reina Sofía de Córdoba, tres en Quirón Salud, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios. En planta están 26 heridos. El operativo de información y acompañamiento a familiares que atiende Cruz Roja, servicios sanitarios y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio de Psicológos atendió ayer a 116 familiares en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba.

Las familias han pernoctado esta noche en establecimientos hoteleros y durante la jornada de este martes seguirá su acompañamiento y atención. La Junta mantiene habilitado el teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953001149 y el 061 ha estado disponible para las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información.