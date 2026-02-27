Día de las ONG: el sector social se convierte en el refugio de una Andalucía con un 34,7% de exclusión

Las ONG en Andalucía atienden diariamente a miles de familias en situación de vulnerabilidad, actuando como red de inclusión en barrios y pueblos de toda la comunidad autónoma. Con motivo del Día Internacional de las ONG, este 27 de febrero, las entidades sociales recuerdan que el 34,7% de la población andaluza —cerca de 3 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE de 2025.

Andalucía registra la tasa de riesgo de pobreza más elevada del país, con un 27,7% en 2025, mientras que la carencia material y social severa alcanza el 10,9%. Los datos reflejan que el 55,1% de la población declara tener dificultades para llegar a fin de mes, y un 11,3% reconoce hacerlo "con mucha dificultad". La pobreza severa, que en 2024 afectaba al 12,8% de los andaluces, implica vivir con ingresos que no superan los 644 euros mensuales por persona.

La experiencia de las organizaciones sobre el terreno confirma que la pobreza actual no se limita a la falta de ingresos: también incluye dificultades para acceder a vivienda, empleo estable, suministros básicos, formación, atención sanitaria y trámites administrativos. En ese contexto, las entidades del tercer sector detectan situaciones de riesgo, previenen su cronificación y conectan a las personas con recursos y derechos.

Acompañamiento, oportunidades y creación de redes comunitarias

En el Día Internacional de las ONG, entidades como Diwap Agency, especializada en la comunicación de organizaciones no Gubernamentales y Fundaciones, creen muy necesario recordar que "la inclusión social implica que una persona pueda vivir con dignidad y participar en su comunidad con un proyecto de vida viable".

En busca de este objetivo, las ONG trabajan desde tres ejes fundamentales: el acompañamiento personalizado mediante escucha, orientación y seguimiento para convertir las ayudas en autonomía; la generación de oportunidades a través de formación, empleo, vivienda y acceso a derechos; y la construcción de redes de apoyo en barrios y pueblos para reducir la soledad, el aislamiento y la desigualdad.

/ R. A.

En Andalucía operan cerca de 1.500 fundaciones inscritas en el Registro Andaluz de Fundaciones, la mayoría de carácter benéfico-asistencial, según datos recientes de la Junta de Andalucía.Además de las fundaciones, Andalucía supera las 96.200 asociaciones registradas.

El tejido asociativo en Andalucía: un pilar en crecimiento

El panorama del asociacionismo y la acción social en Andalucía atraviesa un momento de notable dinamismo. Según los últimos datos de la Consejería de Justicia (agosto de 2025), Andalucía cuenta ya con más de 96.200 asociaciones registradas. Esta cifra supone un crecimiento del 3,6% en apenas un año y medio. De ellas, 3.000 son entidades de voluntariado, con las que colaboran más de 470.000 personas.

"Las organizaciones no gubernamentales sostienen programas que impactan de manera directa en la cotidianidad de las familias andaluzas", subraya la agencia especializada. Entre ellos, destacan los itinerarios de inclusión sociolaboral, "que combinan formación, adquisición de hábitos, acompañamiento personalizado y conexión directa con empresas". También desarrollan apoyo integral a familias e infancia, con refuerzo educativo, alimentación, material escolar y conciliación.

La firme apuesta por la integración

Otras líneas de actuación incluyen el acceso a vivienda y suministros básicos mediante mediación y asesoría, la atención psicosocial para la salud emocional y la prevención del aislamiento, y la inclusión de personas migrantes y refugiadas a través de orientación, enseñanza del idioma, empleo y trámites. Además, impulsan iniciativas de sostenibilidad con impacto social, promoviendo la economía circular que genera oportunidades laborales en reutilización, reciclaje y formación verde.

Cooperación necesaria entre administraciones, empresas y ciudadanía

La celebración del Día Mundial de las ONG supone reconocer que la lucha contra la pobreza es una tarea compartida. Las entidades sociales impulsan soluciones eficaces, pero requieren alianzas estables con administraciones públicas, sector empresarial y ciudadanía. El compromiso pasa por reforzar la cooperación, aumentar la prevención y ampliar las oportunidades para todas las personas en situación de vulnerabilidad.