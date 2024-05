Europa interesa o, al menos, su dinero

En las campañas electorales clásicas, los partidos políticos organizan grandes mítines los fines de semana y actos sectoriales durante las dos semanas que establece la ley. Unos actos, por cierto, a los que sus propios organizadores reconocen que cada vez acude menos gente. Y en esta campaña a las europeas que se celebran el domingo día 9 la estrategia está cambiando. Será quizás porque los andaluces ven muy lejos a Bruselas, pero lo cierto es que estas elecciones no levantan grandes pasiones.

Claro que los partidos andaluces se juegan más de lo que quieren admitir en estos comicios y por eso todos los del arco parlamentario han utilizado el Parlamento andaluz para tocar la fibra sensible a los electores, léase el bolsillo. Porque los fondos europeos, su reparto, su gestión y lo que reciben otras comunidades autónomas comparadas con Andalucía han sido los argumentos de todos los portavoces parlamentarios.

El mensaje está claro: el envío de fondos de la Unión Europea a Andalucía es clave en el desarrollo económico autonómico, de manera que hay que votar para que sigan llegando a la comunidad autónoma. Así, el presidente andaluz, Juanma Moreno, insistía durante sus intervenciones en la Cámara en la mejor gestión que su Gobierno ha hecho de este dinero: "Desde que llegamos hemos gestionado 1.354 millones; hemos multiplicado por 4,5 la certificación de fondos europeos", mientras que el último Gobierno socialista "por una incapacidad manifiesta de gestión" devolvió 134 millones de euros. Desde el PP, el propio Moreno lo recordaba también, insisten en que estos fondos europeos no provienen de Pedro Sánchez sino de Bruselas.

A pesar de ello, el presidente andaluz sacaba a relucir el agravio que el Gobierno central hacía a Andalucía ya que llegan hasta la comunidad autónoma menos de lo que le corresponde por población. Andalucía recibe el 10,7% del total del fondos resueltos por el Estado, con el 18% de la población mientras que Cataluña sí ha recibido el 16% de los mismos, exactamente el porcentaje de sus habitantes en el conjunto del Estado.

La respuesta de Juan Espadas, presidente del grupo parlamentario socialista, no se hacía esperar. "El 34% de todos los fondos estructurales que se distribuyen a las comunidades autónomas en España viene a Andalucía", el doble de lo que representa la población andaluza. El fondo del asunto está, para Espadas en que el Gobierno andaluz gestiona mal, "no hay una remodelación, cambie al Gobierno entero empezando por el presidente", fue su consejo.

El líder socialista también tenía datos y acusó al presidente de la Junta de dejar en el cajón 3.691 millones de euros finalistas procedentes del Gobierno central, de los cuales 1.639 eran de fondos europeos, "se han quedado en los cajones de la Consejería de Hacienda sin llegar a la economía real", insistió.

En una dialéctica de cifras, datos y contradatos, sólo el portavoz de Vox se centró en los asuntos europeos que, a su juicio, son más relevantes para los andaluces: agricultura, pesca, ganadería, inmigración, agua... Para Manuel Gavira es un escándalo que el Manifiesto del PP para las elecciones europeas, asegura que no tiene programa electoral, no mencione ni uno sólo de estos asuntos, "y el propio Juanma Moreno ha dicho que no conoce su contenido, no doy crédito", aseguraba en los pasillos de la Cámara nada más concluir la sesión de control.

La bancada de Por Andalucía se aferraba a la relevancia de la justicia social que suponen los fondos europeos para los andaluces. La portavoz, Inma Nieto, recordaba la amenaza de los "hombres de negro" en 2008, "y lo que provocó en Andalucía con tanta ruina", para recordar quiénes serían los socios del PP europeo, "Meloni y sus socios en el mundo como Milei".

Pedro y Begoña

Claro que la campaña electoral actual no se puede sustraer a los debates de la política nacional y a los argumentarios que marcan los partidos desde Madrid. En este sentido, el Parlamento andaluz ha sido este miércoles menos autonómico replicando los mismos debates, los mismos argumentos y los mismos enfrentamientos que se habían producido unas tres horas antes en el Congreso de los Diputados.

Moreno inició la sesión de control acusando a Pedro Sánchez de mentir. "Pedro Sánchez miente siempre lo que pasa es que ahora lo han cogido", decía antes de entrar en la Cámara para espetar a Juan Espadas que se "mimetiza con Sánchez", una acusación en la que insistía el portavoz del PP, Toni Martín, dirigiéndose directamente al socialista: "Ya sabemos que España tiene a un mentiroso compulsivo como presidente del Gobierno. Su esposa sí está siendo investigada por la Justicia, imagino que los problemas comunes unen mucho", deslizaba en referencia a la esposa de Juan Espadas que trabaja en la extinta fundación Faffe, inmersa en procesos judiciales por los cursos de formación. Una referencia que el PSOE dejó pasar. Es la campaña.