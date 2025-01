El Gobierno andaluz considera que el acuerdo firmado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los diputados de Junts en el Congreso para aprobar el decreto ómnibus que se rechazó la semana pasada es un "atraco-decreto" que perjudica particularmente a los andaluces. Así lo ha dicho la portavoz de la Junta, la también consejera de Hacienda Carolina España, en su comparecencia semanal tras el Consejo de Gobierno. Carolina España ha planteado "cuánto costará a los españoles" y cuál será el "peaje" del acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Junts sobre el nuevo decreto 'ómnibus' que se ha conocido este martes.

Carolina España ha dicho que los votos del PP eran "gratis" para la subida de las pensiones, para las ayudas por las dana o para las ayudas al transporte y, sin embargo, no se ha "querido" por parte del Gobierno, que ha preferido "negociar con Junts". "Me temo que habrá que pagar un peaje, por lo tanto, no sabemos si será un decreto ley o un atraco ley, porque cada vez que el Gobierno o el PSOE pactan con los independentistas, lo pagamos todos los españoles, pero particularmente los andaluces", ha indicado España. "¿Cuánto costará a Andalucía el atraco decreto que Sánchez ha pactado con Junts?"

Bonificación del transporte

El Gobierno andaluz ha informado también de que mantendrá la bonificación del 20% en el precio de los transportes públicos que dependen de la administración andaluza hasta el 30 de junio, tal y como había acordado con el Ministerio de Transportes en diciembre pasado. Así lo ha explicado Rocío Díaz , consejera de Fomento, quien ha detallado que la Junta mantendrá esta bonificación junto a los descuentos que ya ofrece la Junta de forma permanente a través de las tarjetas de los consorcios de transportes. Unas bonificaciones que suponen un gasto de 12 millones de euros.

Rocío Díaz ha detallado que el Gobierno autonómico ha mantenido la reducción del 50% durante el mes de enero, asumiendo la parte que correspondía al Estado (un 30%) y que ha dejado de abonar tras la caída del decreto ómnibus y cuyo reintegro ha solicitado por carta al ministro Óscar Puente. "Actualmente, si se coge el transporte público, no se ha incrementado el precio, dijimos que íbamos a dar esa seguridad", ha explicado la consejera en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Díaz, que ha subrayado que Andalucía cumpla su parte del acuerdo y que ha reclamado a Pedro Sánchez que abandone su estrategia política "de ruptura", ha destacado que la Junta trabaje para "dar estabilidad y certezas a los andaluces" frente a la "deriva" del Ejecutivo central que trae "preocupaciones e incertidumbres".

Por otra parte, ha destacado que la tarjeta del Consorcio de la Junta de Andalucía haya cerrado 2024 como el mejor año de su historia con 124,2 millones de viajeros, 26 millones más que en 2023 (26,3 %), donde ya se habían registrado cifras récord de demanda, y casi el doble que en 2022. Sólo en autobús metropolitano se han alcanzado los 53 millones de viajeros (18 %), 7,7 millones de viajeros más, mientras que los metros y el tranvía de la Bahía de Cádiz han vuelto a rebasar su techo histórico de viajeros, con 60 millones de viajeros transportados (18,3 %).