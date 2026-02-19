El corte del tren cuesta dos mil millones al turismo andaluz

El Consejo de Gobierno que este miércoles se celebró en Adamuz analizó un informe sobre el impacto económico que tiene para Andalucía el corte de la línea férrea con Madrid, no sólo por el trágico accidente del descarrilamiento de hace un mes, sino también por las consecuencias de las borrascas que provocaron el pasado 4 de febrero un desprendimiento en la línea de Málaga, en el término municipal de Álora. En total, la Junta cifra en dos mil millones de euros las pérdidas para el sector turístico en el primer cuatrimestre del año “si persisten los problemas” con la conexión ferroviaria por Alta Velocidad, según afirmó el presidente andaluz. Hay que tener en cuenta, además, que las previsiones de Adif son que la vía ferroviaria que une Madrid y Málaga no funcione hasta el próximo 1 de marzo.

Se trata de una primera estimación de la empresa pública de Turismo con los datos que les ha trasladado “el propio sector”. Las plazas de viajeros perdidas en Alta Velocidad durante el mes del corte ferroviario tras el accidente suponían más de 12,3 millones de euros. Una situación que preocupa en el Gobierno andaluz que está debatiendo “cómo aliviar la situación del sector turístico”, según explicó Juanma Moreno.

Los datos del sector

El sector turístico en Andalucía está pendiente de la próxima Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril), termómetro del verano, para ver si se reactiva la demanda nacional con la vuelta de la conexión ferroviaria con Madrid. El corte de la conexión ha supuesto una caída del 20 % de reservas hoteleras y un menor aforo en los congresos.

En el turismo, sector que en 2025 supuso un impacto económico de 30.000 millones de euros en Andalucía, la situación está lejos de normalizarse después de perder 31.000 plazas diarias de tren con Madrid, y debido al aumento de los tiempos de viaje, que en el caso de Málaga ronda ahora las 4 horas y media, frente a las 2 horas y 40 minutos anteriores de los trenes más rápidos.

La confianza

El secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Rafael Barba, sostiene que persiste una “falta de confianza” entre los potenciales turistas, que es necesario recuperar, para lo que reclama una coordinación entre las administraciones y un refuerzo promocional.

Los empresarios han constatado una caída del 20 % de las reservas para febrero, marzo y la primera decena de abril respecto al mismo periodo de 2025, vinculada a la incertidumbre de la conectividad ferroviaria, los efectos de los temporales y el impacto reputacional asociado.

Andalucía es la comunidad autónoma receptora líder en turismo nacional, y mercado que cobra mayor importancia durante el verano. Un informe interno de la Fahat advierte del riesgo de “arrastre” hacia la temporada alta.

“El riesgo principal no es únicamente una caída de demanda, sino el cambio de comportamiento del cliente nacional”, señala, debido a una mayor sensibilidad a la percepción de la accesibilidad y seguridad del viaje, la decisión de reserva más tardía, y mayor comparación de precios y “facilidad para sustituir destino”.

Tres escenarios

Los hoteleros plantean tres escenarios (optimista, base y adverso). El intermedio y “más probable” habla de una recuperación gradual de la demanda, pero “con reservas más tardías”, la “persistencia de cierta cautela” en el mercado, un descenso de entre el 3 y 6 % de las pernoctaciones nacionales y de entre el 5 y 8 % del RevPar (ingresos por habitación disponible).

En este escenario están “en juego” ingresos por alojamientos de entre 180 y 420 millones de euros, frente al modelo optimista, con una “recuperación rápida”, en el que la pérdida se limitaría a entre 40 y 90 millones.

En un contexto adverso por la aparición de nuevas incidencias de accesibilidad, el trasvase de la demanda a destinos alternativos o una fuerte dependencia del canal de última hora, la reducción de ingresos sería de entre 520 y 900 millones, detalla el informe.