La ex consejera Carmen Martínez Aguayo logra el tercer grado tras año y medio en prisión

La ex consejera de Economía de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, que fue condenada a seis años de prisión por el caso de los ERE, ha logrado el tercer grado penitenciario tras haber pasado un año y medio en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, que ha sido cerrada recientemente para su transformación en hospital psiquiátrico penitenciario.

Según ha adelantado la cadena SER y han confirmado a este periódico fuentes de su defensa, la ex consejera logró el tercer grado la semana pasada y ya está en el Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asía de Sevilla, al que Martínez Aguayo sólo tendrá que regresar para dormir, de acuerdo con esta clasificación penitenciaria. La ex consejera ingresó en prisión el 28 de diciembre de 2022 para cumplir la condena de seis años de prisión que le fue impuesta por un delito de malversación por el caso de los ERE.

La ex consejera es el segundo ex alto cargo de los ERE que obtiene este beneficio penitenciario después del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, a quien se concedió también el tercer grado en junio del año pasado debido a la grave enfermedad que padece. Viera, que fue condenado a siete años y un día de cárcel por el caso de los ERE, obtuvo el tercer grado penitenciario en junio de 2023 y fue traslado al Centro de Inserción Social (CIS) de Huelva, lo que supone un régimen penitenciario más favorable que se le ha otorgado por la enfermedad grave que padece.

José Antonio Viera, de 78 años, entró en prisión el pasado 2 de enero de 2023 para cumplir su condena y después de seis meses Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado debido a la enfermedad que padece, siendo en ese momento el primero de los ex altos cargos condenados por el delito de malversación que recibe un beneficio penitenciario por motivos de salud.

A la espera del Tribunal Constitucional

El tercer grado de Carmen Martínez Aguayo ha llegado cuando el Tribunal Constitucional está a punto de deliberar sobre los recursos interpuestos por los altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en la sentencia de la pieza política de los ERE, entre ellos los de los ex presidentes autonómicos José Antonio Griñán y Manuel Chaves, debido a su "gran complejidad jurídica".

El Constitucional, que ya está estudiando los recursos bajo la dirección de su vicepresidenta Inmaculada Montalbán, explicó en octubre pasado que se trata de un asunto complejo al tener que analizar "doce recursos de amparo de gran complejidad jurídica y de interés general". Por ello, por el momento el tribunal calcula que "estos asuntos no podrán ser deliberados" antes de este verano.