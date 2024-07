Chaves: "La sentencia del Constitucional es el fin del ciclo del Gobierno del PP en Andalucía"

Llevaba tiempo alejado de las comparecencias ante los medios de comunicación y aún menos en la sede de los socialistas andaluces y no se le ha notado. Quien fuera el presidente de la Junta que más tiempo ha permanecido en el cargo, Manuel Chaves, ha señalado después de ser exonerado por el Tribunal Constitucional (TC) del delito de malversación en la pieza política del caso de los ERE que está convencido que la actuación del PP, a quien ha culpado de estar detrás de la "operación más grave que ha habido para tumbar a un Gobierno", puede ser "el principio del fin de su ciclo de Gobierno en Andalucía".

Chaves también ha anunciado su intención de pedir en el plazo de tiempo más breve posible "su carné del PSOE", a la vez que ha dado su apoyo al secretario general del partido en Andalucía, Juan Espadas, presente en el acto junto al presidente, Manuel Pezzi. El ex presidente, una vez formalizada su vuelta, ha asegurado que "me pondré a disposición de mis compañeros, aunque yo nunca he dejado la política".

Además, ha reconocido que habló "ayer mismo con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez quien, a pesar de que tenía un día complicado con una comparecencia en el Congreso, me llamó para felicitarme y darme la enhorabuena, así como que transmitiera mi felicitación a todo el partido".

Manuel Chaves pedira que se le devuelva el carné de PSOE / José Ángel García

Chaves también ha tenido momentos para expresar "sentimientos personales, porque han sido años muy duros, muy complicados, en los que hemos sufrido mucho", especialmente "aquellos que han pasado por la cárcel sabiendo que eran inocentes, algo que es terrible". En su caso concreto "lo he sentido por mi familia, por mis amigos, porque nos han quitado varios años de proyectos que teníamos por hacer".

No obstante, la carga política del mensaje del ex presidente de la Junta, ha sobrevolado los casi cuarenta minutos de manifestaciones. El resumen cabe en que "se desmonta la intención de la instrucción del caso que apuntaba a que había una trama organizada para delinquir" y que "había una operación política, mediática y judicial para desprestigiar la gestión del PSOE al frente de la Junta".

Tanto es así que, a pesar de reconocer que "en el año 2018 el PP consiguió el peor resultado de su historia, con los votos de miles de personas y un pacto con Ciudadanos y Vox, consiguió llegar al Gobierno de la Junta. No dudo de la legitimidad de ese gobierno, pero sin duda influyó el hecho de que había dos ex presidentes de la Junta, varios consejeros y altos cargos, sentados en el banquillo de los acusados por algo que, años después se ha demostrado que no era cierto".