Sólo Cataluña apoya el modelo de financiación autonómica propuesto por María Jesús Montero

El rechazo ha sido frontal. Sólo Cataluña respalda la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y que se ha debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; el pacto previo entre el Gobierno y ERC ha pesado como una losa en una reunión en la que cada comunidad autónoma ha defendido sus propios intereses. Y, en ese escenario los consejeros han apartado sus siglas políticas para centrarse en los criterios de reparto de los fondos para sufragar los servicios públicos, los del PP se han pronunciado rotundamente en contra tal y como habían anunciado, también han sido críticos los dos del PSOE, el de Castilla-La Mancha y el de Asturias, a los que se ha sumado Canarias, gobernada por Coalición Canaria en un pacto con el PP.

Y eso que la vicepresidenta del Gobierno ha tratado de hacer bloques políticos destacando que de los 21.000 millones de euros más que se inyectarían al sistema, 15.000 irían destinados a las comunidades gobernadas por el PP; "si hay un partido político que se beneficia de estas medidas, sin duda, es el PP que es el que gobierna hoy por hoy en la gran parte del territorio". De nada han servido las explicaciones de María Jesús Montero asegurando que los partidos independentistas querían un cupo catalán, una figura que no se recoge en el modelo propuesto. "Querían un cupo en Cataluña. Y estamos hablando de una reforma del modelo común, del conjunto de comunidades autónomas, así que todos los titulares y las afirmaciones que se han hecho sobre mi persona, sobre el presidente, respecto a que estábamos pactando un cupo separatista, se pone de manifiesto que era mentira", defendía la ministra quien ha negado "trato de favor a Cataluña".

"Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo de Política Fiscal y Financiera hayamos mostrado nuestro rechazo frontal a un modelo que no soluciona los problemas de financiación, que nace viciado, que nace de la bilateralidad con los independentistas y secesionistas", aseguraba el consejero murciano Luis Alberto Marín. El consejero murciano ha desvelado que todas las comunidades han pedido a la ministra Montero que "recapacite" y que vuelva a la senda de la multilateralidad. "Le hemos intentado hacer ver que si todo el mundo va en una dirección y ella va en dirección contraria, probablemente la que vaya por el carril equivocado sea ella".

La consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España, divide sus críticas en dos partes, en las formas, "evidencian una clara deslealtad institucional"; "la ministra es la ministra de todos los españoles, no de una parte", y "negociar de espaldas a las comunidades aquí sentadas es un desprecio a los andaluces y al conjunto de los españoles". Y también en el fondo advirtiendo que Andalucía está "frontalmente en contra de cualquier modelo que limite la autonomía financiera de las comunidades autónomas", y al respecto ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz se va a "oponer rotundamente a subir los impuestos para financiar al independentismo", así como ha descartado "obligar a los andaluces a que vuelvan a pagar por Sucesiones o Donaciones, o a subirles el IRPF".

Para Carolina España, el sistema presentado "mantiene los agravios existentes y perjudica especialmente a Andalucía, beneficiando únicamente al independentismo". "De ahí que ni los socialistas, ni algunos 'sanchistas' apoyen el modelo. Las cosas no se han hecho bien y la ministra lo sabe", ha indicado la consejera, para quien dicha propuesta "responde a un objetivo exclusivamente político: un traje a medida para beneficiar al independentismo".

El resto de comunidades

La consejera madrileña Rocío Albert ha exigido al Gobierno central que presente una propuesta multilateral "que no venga dada por el resultado que ha decidido el señor Junqueras" y ha advertido que utilizarán "todos los recursos legales" que tengan a su alcance. El consejero socialista de Castilla-La Mancha Juan Alfonso Ruiz Molina ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez está intentando trasladar el "chantaje" que le han hecho los independentistas hacia las comunidades autónomas, y ha censurado que el modelo sea voluntario: "Nos están diciendo que si lo aceptamos, tenemos 1.248 millones más y si no lo aceptamos pues lo perdemos".

La vicepresidenta del Principado de Asturias Gimena Llamedo ha rechazado adherirse a un acuerdo que califica de "plato precocinado", por lo que ha pedido que se abra una negociación en pie de igualdad con todas las comunidades autónomas. Por su parte, el consejero gallego del ramo, Miguel Corgos, ha lamentado un modelo "a la carta" elaborado "a espaldas" de las comunidades autónomas y ha manifestado la disposición de Galicia para elaborar "un nuevo modelo" entre todos los territorios. A su juicio, la cifra de financiación para Galicia es "funesta". "Pasamos a estar financiados muy por debajo de la media, y esto no lo podemos aceptar porque necesitamos recursos adicionales como todas las demás, para financiar el incremento de costes de Sanidad y dependencia".

En una línea similar, la consejera extremeña Elena Manzano ha afeado la "ausencia de respeto institucional" que, a su juicio, ha mostrado la ministra durante el encuentro y ha sugerido que Montero ha propuesto más financiación para Andalucía porque "dentro de muy poquito va a intentar ser presidenta" de esa autonomía, en alusión a su candidatura en las elecciones andaluzas, ha acusado a la ministra de romper las "reglas constitucionales" negociando el nuevo modelo con ERC. De la misma forma, la consejera canaria Matilde Asián ha vaticinado que las regiones no tendrán mucho margen para realizar sus aportaciones al futuro modelo de financiación, en tanto que la ministra les ha trasladado que ya tiene "preparado el texto" del anteproyecto de Ley.