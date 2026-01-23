El Ayuntamiento de la capital onubense inicia el procedimiento para el hermanamiento de Huelva con Adamuz, “en agradecimiento por la ejemplar muestra de solidaridad, generosidad y entrega demostrada desde los primeros instantes con todos los afectados, a los que ofrecieron una respuesta humana y cercana que honra los mejores valores de nuestra tierra, algo que no olvidaremos jamás”, así lo manifestó la alcaldesa, Pilar Miranda, durante la lectura de una declaración institucional con la que se ha rendido un emotivo homenaje a las víctimas del accidente ferroviario. Previamente, se guardó un minuto de silencio. El acto contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Diputación, David Toscano; la subdelegada, María José Rico; senadores, consejeros, delegados territoriales, alcaldes y concejales. Miranda quiso transmitir al pueblo de Adamuz "nuestro agradecimiento sincero". Resaltó "su ejemplar" solidaridad, e indicó que "este momento atroz no lo vamos a olvidar jamás".

Destacó que "en situaciones así las distancias desaparecen y los pueblos se sienten más unidos que nunca por un mismo sentimiento de humanidad, apoyo y consuelo". Señaló que los equipos de emergencia, el personal sanitario y la provincia de Córdoba "ha sabido estar a la altura". Resaltó la labor del Ayuntamiento de Córdoba y de los centros hospitalarios "han atendido a los heridos con humanidad".

La alcaldesa le dio las gracias a Moreno "por estar aquí y por estar con Huelva en esta tragedia tan grande que nos ha roto de dolor. Huelva llora a sus hijos y siente el dolor de los familiares, nos duele cada vida truncada y nos preocupan los heridos". Destacó "la total colaboración" del Ayuntamiento de Huelva para colaborar en todo lo que sea necesario. "Hoy Huelva se detiene, guarda silencio y abraza a quienes más lo necesitan", a lo que añadió que "el recuerdo permanezca en nuestra memoria".

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía agradeció la invitación del Ayuntamiento de Huelva "al pésame colectivo institucional a cada una de las familias que trágicamente han perdido a un ser querido, Huelva se ha llevado la peor parte". Recordó que más de la mitad de los fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz eran de Huelva y provincia. Juanma Moreno quiso en nombre de Andalucía manifestar "su máximo dolor y el abrazo de todo el pueblo andaluz a quienes han perdido un familiar. Ojalá pudiera encontrar las palabras de consuelo, pero no llegan las palabras". Incidió en que "hoy todos compartimos la aflicción de la sociedad andaluza y en particular la provincia de Huelva, que ha recibido golpe".

Comentó que hay previsto varios actos, la misa oficial por las víctimas que se celebrará el 28 de enero en la catedral de Huelva y el homenaje de estado el día 31 y anunció que asistirá a ambos. También tuvo palabras de gratitud para "los que acudieron a socorrer, ayudar y aliviar a los afectados, la generosidad de los vecinos de Adamuz, que de forma altruista y espontánea salieron a ayudar". El presidente de la Junta de Andalucía "aplaude" el hermanamiento de Huelva con Adamuz, "Adamuz y sus habitantes ya forman parte de la provincia de Huelva". Elogió la labor de los voluntarios, "muchos han dado lo mejor de sí mismos en una noche de dificultad, cargada de sufrimiento, horror y tragedia, chavales de 15 y 16 años y personas de más de 70 años ayudaron a los accidentados", así como el trabajo de los equipos sanitarios, del Infoca, de la Guardia Civil, y la solidaridad de los andaluces a la hora de donar sangre, "se triplicaron las donaciones". Indicó que gracias a que todos ellos han estado "en primera línea, al crespón negro se le ha podido añadir otro dorado de la solidaridad".

Juanma Moreno explicó que "una respuesta admirable es lo que siempre suele dar Andalucía cuando lo necesitan". Apuntó que hay personas heridas en hospitales e indicó que algunos de los que están en centros hospitalarios de Córdoba se van a trasladar a otros cercanos a su lugar de residencia, "confiemos que todos vayan bien y puedan sanar, otros salieron ilesos, pero no sin marcas de la tragedia, de las que se tendrán que aliviar".