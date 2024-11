Seis de cada diez autobuses escolares andaluces incumplen la norma de tráfico

Cerca del 60% de los autobuses escolares en Andalucía han sido sancionados por la Dirección General de Tráfico (DGT) por incumplir diversas normativas, como no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar o no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada.

Según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Andalucía en un comunicado, la DGT ha llevado a cabo una campaña de inspección entre el 18 y el 22 de noviembre de 719 vehículos de transporte escolar y menores en las carreteras de Andalucía. De ellos, los agentes de tráfico de la Guardia Civil han sancionado a 412 vehículos. Esto supone un 57% del total, casi seis de cada diez. Las denuncias totales interpuestas son 717, un número que representa casi un 10% más que en las últimas campañas específicas que se han realizado sobre este sector.

La Delegación del Gobierno ha destacado en un comunicado recogido por Efe "la importancia" de llevar a cabo este tipo de campañas cuyo fin es comprobar que los conductores cumplen la normativa establecida para este tipo de transporte.

Más multas por seguros y menos por velocidad

En cuanto al tipo de irregularidades detectadas, las administrativas son las que mayor número de denuncias han generado: 314 denuncias (44%) se han interpuesto por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar y 168 (23%) por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada. No obstante, ha habido un descenso en el número de denuncias asociadas al exceso de velocidad (el 0,4% del total).

Droga y alcohol

Aunque ninguno de los conductores de transporte escolar ha dado positivo en los controles preventivos de alcohol, sí se han detectado dos positivos por drogas en los controles realizados. En cuanto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, sólo tres de los inspeccionados (0,4%) carecían de estos sistemas de retención.

Otras ilegalidades detectadas por los agentes de la Guardia Civil han tenido que ver con deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, por no tener al día la Inspección Técnica de Vehículos, no disponer de la correspondiente señal V-10 de transporte escolar o por carecer del dispositivo luminoso con señal de emergencia, entre otros.