El tiempo
El Campo de Gibraltar se libra de la borrasca Harry al inicio de esta semana
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP

Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz

Las impactantes imágenes tras el descarrilamiento ferroviario en el término municipal de Adamuz

La última revisión de trenes fue hace 4 días

Agencias/ Guardia Civil

19 de enero 2026 - 18:47

El aspecto de los trenes tras el descarrilamiento ocurrido este domingo en el término municipal cordobés.

Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
1/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
2/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
3/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
4/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
5/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
6/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
7/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
8/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
9/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
10/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
11/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
12/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
13/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
14/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
15/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
16/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
17/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
18/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
19/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
20/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
21/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
22/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
23/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
24/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
25/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP
Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz
26/26 Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP

También te puede interesar

Lo último

stats