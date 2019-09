Juicio de Gabriel Cruz: La aparición de la camiseta marcó el punto de inflexión en la resolución del caso

Zalvide ha sostenido que no se entró en la finca en la que estaba enterrado Gabriel porque los familiares entraban y salían, que no había rastros de sangre ni de violencia y se seguía creyendo inicialmente que Gabriel pudiera estar vivo y retenido por un tercero.

"El 3 de marzo, extrañamente, aparece en una zona que previamente ya se había batido la camiseta, la encuentra la posteriormente detenida y que es del niño. Había contradicciones porque ella dice que vistió al niño y la abuela dice que no, que no reconoce la prenda", ha asegurado. Esto hizo "priorizar la investigación" sobre Quezada, aunque no se cerraron otras líneas.

El jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Almería ha señalado que el caso del niño Gabriel fue declarado de "alto riesgo" desde el primer momento porque, tras analizar el entorno en el que desapareció, se determinó que no había motivo para que el niño se moviese o perdiese en el monte, porque no tenía "nadie con quién salir a jugar".

"La aparición de la camiseta de Gabriel me pareció que era un plan"

Un policía local de Níjar (Almería) ha sostenido este miércoles en el juicio que el hallazgo por parte de Ana Julia Quezada de la camiseta del menor le sorprendió y le puso los "pelos de punta", porque cuando supo los detalles le pareció estar ante "un plan".

El agente ha explicado que esa mañana estuvo en la zona donde Quezada colocó la camiseta con un grupo de compañeros, "no aficionados, son profesionales", y que conocía perfectamente ese lugar porque reside cerca. "Por la tarde, cuando aparece la camiseta, me sorprendió porque yo había pasado ya por la zona", ha recordado.

Al tener conocimiento de esto, se dirigió hasta el lugar del hallazgo en un coche oficial y se encontró con Ángel Cruz, padre del niño con el que tiene amistad desde hace años, y le preguntó por lo ocurrido. "Me explica dónde apareció la camiseta, me sorprendo y le solicito más información, le voy preguntando cosas porque no me cuadra. Me explica que ha ido allí a petición de Ana. Le sigo preguntando, que por qué esa zona y me comenta que ella sacaba allí a los perros anteriormente con su expareja, que tenía incertidumbre y quería ir a inspeccionarla", ha dicho.

Otro elemento que le extrañó fue que la camiseta estuviese seca y sin manchas, ha añadido. "Se me ponían los pelos de punta porque me estaba contando un plan, ella fue la que...", ha manifestado el agente sobre los detalles que le dio Ángel Cruz.