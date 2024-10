Antonio Sanz: "O damos el salto hacia la vida digital ahora o habrá una brecha insoportable para nuestra sociedad"

El Consejo de Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de la Ley Andalucía Digital, LADI, una norma de la que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, habla con pasión. Y no es sólo por su interés en las nuevas tecnologías; está convencido de que Andalucía debe dar el salto digital, está preparada para ello y es una oportunidad de desarrollo y empleo.

-Explíque qué es eso de una Ley Digital para Andalucía.

-Es una ley dirigida a la ciudadanía para garantizarle los derechos digitales, es pionera en España porque no existe una regulación igual. No es para los tecnólogos, ofrece garantías y el derecho a la ciudadanía para incorporarse la vida digital. El objetivo es que en Andalucía en los próximos años, se viva donde se viva, se tenga la edad que se tenga, o se tengan los recursos que tengan, haya las mismas oportunidades de incorporarse a la vida digital. Tiene muchísimos contenidos relacionados con la inteligencia artificial, el gobierno del dato, la estrategia cloud, infraestructuras de comunicación...

-¿Cómo va a conseguir que las personas de una determinada edad o quienes viven en pueblos pequeños no se queden atrás?

-A través de múltiples propuestas. Creamos el derecho a la libertad digital que supone que nadie tenga que renunciar ayudas públicas o a las mismas oportunidades que el resto a través de una red que es única. Una red de servicios tecnológicos avanzados que va a tener los mismos medios disponibles en todos los puntos de Andalucía a través de nuestros centros en los que estamos desarrollando formación digital. Ya tenemos adaptados el 51% de los centros, unos 350, y en 2025 vamos a tenerlos todos.

-Es decir, que las personas que tengan que resolver algún asunto pueden ir a esos centros a hacerlo.

-La formación digital está enfocada para todo tipo de personas: mujeres, jóvenes en búsqueda de empleo... a los que enseñamos a hacer un curriculum a través de la inteligencia artificial, les enseñamos a preparar entrevistas de trabajo... Estamos especialmente centrados en la formación de lo personas mayores.

-Los mayores son muy vulnerables a los peligros del mundo digital.

-Lo primero que nos reclaman es que les mostremos que los dispositivos son seguros, les enseñamos a confiar en el teléfono, la tablet o el ordenador porque nos volcamos en la seguridad y a conocer los riesgos. El mensaje más bonito que me han lanzado los mayores a los que hemos formado es que les hemos cambiado la vida.

-¿Para mejor?

-Muchos de ellos han dejado de ir a los centros de mayores a jugar a las cartas o al dominó y ahora acuden para incorporarse a la vida digital donde están encontrando, por ejemplo, red de amigos en las redes sociales. Hay poetas que hubieran querido escribir un libro y hoy en facebook, escriben su novela o sus poesías y tienen más seguidores que se hubieran escrito el libro; muchos se incorporan al comercio electrónico, sacan la tarjeta del autobús o su cita médica.

-¿Estos centros tienen servicios para los más jóvenes?

-Estamos enseñando a programar a niños con seis o siete años y generando vocaciones tecnológicas para que Andalucía pueda contar con una respuesta a esa altísima demanda de empleo que hay en estos momentos. Estamos formando en muchos ámbitos con este plan de captación digital con una inversión de 184 millones de euros.

-Entiendo que necesita una importante inversión tecnológica.

-Nos encontramos con una administración que tenía una cobertura del 15% de todas sus sedes. Y, al generar una cobertura de wifi gratuito y de máxima calidad y velocidad en todas las sedes de la Junta, hemos creado el mayor red europea de wifi gratuito. De hecho, una de las empresas que lo está poniendo en marcha lo va a presentar como proyecto emblemático a nivel mundial. Porque en nuestros centros ofrecemos también todo tipo de servicios para el coworking.

-¿Se puede ir a trabajar de manera gratuita en estos centros de la Junta?

-Sí. Están diseñados también para la actividad económica de los profesionales. No sólo ofrecemos internet sino también ordenadores, smartphones, tablet, pantallas interactivas, cursos de formación para el emprendimiento digital, impresoras 3D, gafas de realidad aumentada, drones, domótica, robótica...

-¿A dónde quiere llegar?

-A que de aquí a 2030, la administración autonómica andaluza sea cien por cien digital y no se use el papel. Garantizando lógicamente la capacidad de acceso. Por eso la ley crea una red de asistencia para la realización de trámites digitales, con un servicio de asistencia remota con un sistema de videoconferencia a través del teléfono 012 que va a enseñar cómo resolver los trámites no sólo con la Junta sino también para la pensión o para operar con los bancos. Queremos que sea la garantía de futuro porque, gobierne quien gobierne, Andalucía tiene que ser digital. Somos los primeros en garantizar este derecho y yo lo asimilo a hace 50 ó 60 años cuando Andalucía tenía un problema de alfabetización. Se creó e impulsó un sistema público de educación gratuita; ahora o damos en salto y nos metemos en la vida digital o habrá una brecha insoportable para nuestra sociedad.

-Esto va a suponer un cambio sustancial en la administración andaluza.

-Hay muchas cosas que ya estamos haciendo como la Carpeta Ciudadana, que estamos dando a conocer mediante la campaña "Toda la Junta, junta", en la que se pueden realizar hasta 400 trámites de la administración. Hoy existen más de mil tramitadores en la Junta, servicios que están desconectados entre ellos y que vamos a reducir e integrar. Vamos a poner en marcha una administración proactiva de manera que si ya tiene la información, no te la va a reclamar de nuevo; si sigues cumpliendo los requisitos de familia numerosa, te vamos a enviar la tarjeta y sólo tienes que firmar.

-¿Así se evitarán los conflictos que ha habido, por ejemplo, con el bono del alquiler?

-La ley plantea la creación de una unidad de automatización de procesos por el cual todos los trámites con la Junta de Andalucía van a estar digitalizados, por eso necesitamos que todo el mundo tenga acceso a través de los mecanismos que he dicho. Hemos puesto en marcha la robotización de los procesos porque queremos que el día después de que acabe el periodo de solicitud se pueda empezar a pagar la ayuda a la que tengan derecho.

-¿También en la Dependencia?

-La consejera ha explicado que están cambiando todo el sistema informático para agilizarlo, para impulsar la resolución en un tiempo récord. Pero no es sólo un problema de gestión sino también de presupuesto; necesitamos evidentemente recursos que este año, estoy convencido, van a verse muy mejorado en los presupuestos de la Junta de Andalucía pero nos falta el complemento que nos tiene que aportar el Estado y lamentablemente son 600 millones de euros menos.

-La semana pasada anunció un ciberescudo para proteger a los menores pero ellos son bastante más hábiles que sus padres.

-El otro día tuve la ocasión de coincidir con una cumbre de hackers de los buenos y había gente de 14 años que son capaces de llegar a todo. Andalucía va a la cabeza en la seguridad con el Centro de Ciberseguridad de Andalucía en el que hemos invertido 74 millones. Con la ley vamos a diseñar un catálogo de servicios para ofertarlos a ayuntamientos, diputaciones... La Junta tiene más de 8.000 incidentes de ciberseguridad al año.

-Pero tendrán que manejarlo los padres y madres.

-Se trata de una app gratuita para impedir que nuestros hijos puedan acceder a contenidos peligrosos y no hablo sólo de pornografía, también de ludopatía, del riesgo del juego online a edades tempranas, y contenidos muy perjudiciales. Tendrá un catálogo de Consejos de Escuela de Padres, generará alertas, se podrá programar.

-La economía digital está convirtiéndose en un sector económico pujante en Andalucía.

-Nuestra idea con esta ley es ser la locomotora en España de la transformación digital. Nadie lo hubiese dicho hace 15 años pero después del turismo y la agricultura, nuestras grandes potencias, está la economía digital. Y vamos a seguir en esa senda. Estamos creando centros de emprendimiento digital en todas las provincias con diferentes líneas, en Jerez con el sector aeronáutico; en Cádiz con la industria naval; en Jaén con los videojuegos; en Málaga con la automoción inteligente o en Córdoba con la defensa.

-Quiere decir que tiene mucho recorrido por delante.

-Estamos convencidos de que esta estrategia es clave para el futuro de Andalucía. Las infraestructuras de despliegue de la fibra óptica son estratégicas y prioritarias para que llegue a todo el territorio andaluz.