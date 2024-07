Andalucía saca de la lista quirúrgica a 41.920 andaluces que llevaban más de un año esperando una cirugía

Andalucía ha reducido la lista de espera quirúrgica de los andaluces que superan los límites de tiempo legales establecidos en 11.094 pacientes. En estos momentos, hay 41.920 personas esperando para ser operados fuera de plazo. Desde enero de este año, el descenso ha sido del 20,93%. Son las principales conclusiones que deja la última actualización de datos relativos a las listas de espera quirúrgica y de consultas externas, publicadas este martes en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y de los que ha dado cuenta la consejera de Salud, Catalina García, en el Consejo de Gobierno.

Por provincias, la cara y la cruz la ofrecen Sevilla, en la mejor de las posiciones, que lidera la reducción de pacientes en esta situación, con 3.064 menos que en el corte de diciembre de 2023, aunque con 8.943 sevillanos fuera de plazo; y Jaén y Cádiz, respectivamente, a la cola, donde el número de pacientes que superan los límites legales se ha incrementado en los últimos seis meses hasta alcanzar los 5.706 en el primer caso (1.019 más) y los 9.450 en el segundo (289 más). En el resto, Almería sólo logra reducir esta lista en 13 pacientes, dejando el registro total en 5.346; Córdoba ha sacado de esta situación a 108 personas (siguen a la espera 1.518); Granada a 1.396 (a la espera 3.799); Huelva a 873 (5.090); y Málaga a 63 (2.068).

En el conjunto andaluz, también se ha logrado reducir el número de pacientes que esperan dentro de los plazos garantizados. Aunque en este caso la reducción de la lista general para una cirugía es mucho menor, de apenas un 2,95%, por lo que queda mucho aún para alcanzar el objetivo del plan, que es llegar hasta el 18% a final de año.

En cualquier caso, de los 142.507, que formaban parte de esta lista en diciembre de 2023, se ha pasado a los 138.298 actuales. Esto es, 4.209 menos. Igualmente, se ha reducido la demora media dentro de los procedimientos garantizados, pasando de los 150 días en diciembre, aunque la lista de espera quirúrgica sigue rozando los cinco meses (139 días).

Estas cifras tienen detrás un plan de choque que contempla una potente inversión por parte del Gobierno andaluz. El pasado 12 de febrero, la Consejería de Salud del Gobierno andaluz puso en marcha un plan para reducir las abultadas listas de espera con un presupuesto total de 238 millones de euros, de los que el 42,4% -119,9 millones- iría destinado a derivar pacientes a clínicas privadas. Aunque, hasta el momento, no se han activado dichos contratos, como ha aclarado la consejera.

"Hemos conseguido el objetivo lógicamente operando más y con recursos propios del sistema sanitario público andaluz", ha remarcado Catalina García, que ha sostenido que entre enero y junio de este año han sido operados 215.865 andaluces, lo que equivale a un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, que se traduce en 16.126 personas más. A través de las horas extra, se ha operado a 13.242 personas más. En la comparativa de enero a mayo de los años 2018 y 2024, el aumento de cirugías realizadas ha sido del 17%, pasando de las 178.092 hace seis años a las 204.147 en 2024.

Por otra parte, la Consejería de Salud ha logrado dar otro paso adelante en lo que a consultas externa se refiere. Aunque son 848.787 los andaluces que esperan ser vistos por un especialista, los datos reflejan que, pese a lo abultado de la cifra, son 24.479 menos que el pasado diciembre. Más alarmante es que, de todos, prácticamente la mitad -438.589 personas- supere los 60 días que marca el límite legal.

Con todo, los días de demora media también disminuyen, de 143 días en diciembre a 135 actualmente, un total de 8 días menos, y 41 días menos respecto a diciembre de 2018.

En este apartado, los puntos calientes se encuentran en Sevilla, Córdoba y Almería. Son las tres provincias que no han logrado desatascar la atención especialidad y han visto crecer el número de vecinos que aguarda la llamada que le lleve a consulta en 12.301 personas en el caso de Sevilla (pasando de 168.586 pacientes en diciembre de 2023 a los 180.887 actuales); en 3.211 en Córdoba (de 40.601 a 43.812); y en 2.809 en la provincia almeriense (de 76.160 a 78.969). Son las tres únicas provincias donde, igualmente, aumenta el número de personas que esperan más de los 60 días que marcan los decretos de garantía con un total de 83.943 en Sevilla, 41.978 en Almería y 8.992 en Córdoba.

Sí se ha cumplido el objetivo en Cádiz, donde hay 132.393 personas esperando su cita con el especialista tras lograr sacar en los últimos seis meses a 9.001; Granada, con 67.724 (2.608 menos); Huelva, con 65.538 (2.498 menos); Jaén, con 78.798 (9.504 menos); y Málaga, con 200.666 (19.189 menos)

Pero entre tanto logro, la consejera de Salud ha aprovechado su intervención en San Telmo para pasar del triunfalismo a la alarma por el "déficit brutal" de médicos con el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está haciendo frente al verano. "No es el problema de todos los veranos. Hay un déficit brutal de médicos. No somos capaces de cubrir ese déficit, no tenemos ninguna varita mágica, pero confiamos en la voluntariedad de los profesionales para cubrir esos huecos", ha subrayado la consejera, tras asegurar que el "déficit endémico" se agrava en "áreas tan comprometidas como Anestesiología, Radiodiagnóstico o Psiquiatría".

En este sentido, ha vuelto a apelar al sentido común y ha instado al Ministerio de Sanidad a trabajar junto con las comunidades autónomas en un Pacto Nacional por la Sanidad donde se sienten las bases del futuro modelo sanitario hacia el que va encaminado la sociedad, en el que tendrá un peso fundamental la prevención, la promoción de la salud y la atención a la cronicidad.

Asimismo, ha pedido el aumento de las plazas MIR, 1.000 plazas anuales durante cuatro años, para compensar el desequilibrio que existe actualmente entre los nuevos médicos que entran al sistema sanitario público y los que se jubilan.

En esa línea, la titular andaluza de Salud ha manifestado que, "en Andalucía y en cualquier otra comunidad autónoma, se está sufriendo el problema porque en su momento no se hicieron las cuentas de los profesionales que ahora se jubilaban y que íbamos a tener que cubrir", y el actual "no es un verano normal, ni el verano pasado lo fue, ni el anterior", y el 2025 "será un poco mejor que este año", pero se seguirá "sufriendo ese déficit de médicos", según ha matizado la consejera para concluir.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha pronunciado en la red social X sobre estos datos, donde ha defendido que el plan "funciona" y ha agradecido a los profesionales del SAS "su esfuerzo y compromiso".

Medidas para paliar el déficit de médicos

Con todo, para paliar esta falta de médicos en verano, sobre todo en Atención Primaria, Salud y Consumo, a través del SAS, ha puesto en marcha diversas acciones. Entre ellas destaca el plan de fidelización de los residentes que acaban su periodo formativo en septiembre, a los que se le ha ofrecido puestos vacantes en los que hacer voluntariamente rotación externa los últimos dos meses de su periodo formativo en las plazas que ocuparán cuando lo finalicen, con el objetivo principal de afrontar sus competencias casi plenas como especialista en un entorno distinto, que suponga una evolución en su aprendizaje antes de finalizar su residencia. Además, si aceptan esta rotación externa, tienen la posibilidad de cobrar un complemento retributivo excepcional por formación y movilidad si ocupan puestos difíciles de cubrir, que también ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno tras pasar por Mesa Sectorial la pasada semana.

Otra de las medidas puestas en marcha es un Plan de Accesibilidad para Atención Primaria, complementario a los anteriores y a las continuidades asistenciales. Este Plan está disponible para cualquier profesional que cumpla con los criterios establecidos y que realice también continuidad asistencial de tarde y pretende mejorar la cobertura de las necesidades asistenciales de los centros de Atención Primaria durante el verano de 2024. El plan de accesibilidad conlleva ofrecer módulos de accesibilidad tanto a médicos de Atención Primaria como de atención hospitalaria, ofreciéndosele primero a los médicos de familia del centro de salud, después del distrito al que pertenezca; luego a otros distritos y por último se les ofrecerá a médicos del ámbito hospitalario.

Además, el SAS ha retrasado la toma de posesión del concurso de traslados de medicina de familia hasta septiembre para favorecer la planificación de los centros durante el plan de verano y evitar plazas descubiertas en los meses estivales.