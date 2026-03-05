Andalucía reclama a Exteriores que adopte "todas las medidas necesarias" para asistir a los afectados por el conflicto

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, durante su intervención en la feria turística ITB en Berlín.

El Gobierno de Andalucía ha trasladado al Ministerio de Exteriores su "preocupación" por la situación de muchos ciudadanos de la comunidad que están en distintos países afectados por el conflicto bélico en Irán y le ha instado a adoptar "todas las medidas necesarias" para su "protección, información y asistencia".

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha remitido una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en nombre de la Junta, con el principal deseo de que todos los andaluces que están en la zona "puedan regresar a sus hogares lo antes posible y en condiciones de seguridad".

La Junta insta al ministerio a adoptar, a través de la red diplomática y consular, todas las medidas necesarias para reforzar la protección y asistencia a los afectados.

En concreto, considera "prioritario" intensificar la actualización y difusión de recomendaciones de viaje, reforzar los canales de atención consular y garantizar una respuesta ágil ante posibles incidencias, con especial atención a familias con menores y personas vulnerables.

Además, en caso de que la situación "se prolongue o deteriore", solicitan que se valore la adopción de medidas "de apoyo extraordinario o de retorno asistido" que permitan a los andaluces regresar a España "con las debidas garantías de seguridad".

La consejería muestra su "plena disposición" a colaborar con el ministerio facilitando la difusión de información a través de sus canales institucionales y con el "apoyo necesario" dentro de sus competencias.

Bernal ha resaltado que son "numerosos" los andaluces que se encuentran "retenidos" con vuelos cancelados en los países afectados directamente por el conflicto, como son Israel, Emiratos Árabes Unidos y Catar, o en países que se encontraban con escala en la zona y cuyos vuelos han quedado suspendidos, como es el caso de Sri Lanka, Kenia, India, Omán, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas o Maldivas.

También ha subrayado que entre esas personas hay colectivos "especialmente vulnerables", con pacientes oncológicos, mujeres embarazadas, personas con problemas renales y otras patologías, que requieren asistencia prioritaria y seguimiento médico, por lo que la situación requiere "una respuesta coordinada, eficaz y urgente".