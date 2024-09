Andalucía matiza su apoyo a la financiación singular de Cataluña que sí apoyan el PSOE de Euskadi, Galicia, Baleares, Valencia y Murcia

El 41 Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado en Madrid con el debate sobre la financiación singular de Cataluña sobre la mesa, ha empezado con las manifestaciones de los líderes territoriales que apoyan a Pedro Sánchez expresando las "bondades" de la propuesta firmada con ERC en Cataluña. Así, los líderes territoriales socialistas de País Vasco, Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia han dado su apoyo este sábado a la propuesta de financiación singular para Cataluña al considerar que va a favorecer al resto de territorios y es positiva para España. Los dirigentes de estas federaciones han mostrado su postura favorable en declaraciones a los medios antes del comienzo del Comité Federal en la sede madrileña de Ferraz, marcado por el debate sobre el modelo de financiación acordado entre el PSC y ERC.

Desde Andalucía, Juan Espadas se ha mostrado un poco más tibio respandando que "el reconocimiento de la diversidad favorece la unidad", pero ha considerado preciso que esa pluralidad " no signifique menoscabo de la solidaridad en ningún caso entre territorios". "La diversidad tiene que garantizar también la solidaridad porque, si no, al final esto no funciona", ha advertido Espadas a los medios.

El secretario general de los socialistas andaluces ha afirmado que Andalucía va a jugar, "una vez más", el factor "reequilibrador que jugó en el inicio de la autonomía, fue capaz de tirar de otras comunidades autónomas, y lo queremos hacer ahora también, garantizando que la solución final a la financiación sea para todos y no una solución sólo para unos pocos".

Críticos

Tal y como se esperaba, las palabras más críticas han salido de la boca del secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llegado al Comité Federal de su partido en la sede de la calle Ferraz deseando que durante su desarrollo alguien le enseñe el preacuerdo con Esquerra Republicana a cuenta de la gestión de los tributos de la hacienda catalana, tachándolo de "cupón independentista" y asegurando que "nadie lo ha mostrado" todavía.

En declaraciones a los medios a su llegada, ha dicho llegar con "preocupación por el país y por los valores más esenciales fundacionales de la izquierda y de la socialdemocracia". "Hablé a finales de julio haciendo referencia al borrador de Esquerra Republicana, pero lo cierto es que a estas alturas conmigo no hace falta que hablen. Me vale con que me den una copia del acuerdo firmado. Me llama la atención que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado y yo no he visto un documento firmado", ha apuntado. Ha considerado que el partido en el que milita se fundó "para evitar y combatir privilegios", por lo que hoy es un día de "preocupación".

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha expresado este sábado que a lo largo de las últimas semanas "ha faltado poner sobre la mesa un espacio de reflexión y diálogo" en torno al modelo de financiación territorial. "Vengo a defender eso, lo he hecho ya y lo haré dentro; con más claridad aún si cabe", ha apostillado ante los medios para incidir seguidamente en que su preocupación en torno al acuerdo entre el Ejecutivo y ERC por la 'financiación singular' para Cataluña sigue siendo la misma. Con todo, ha argumentado que el PSOE es un partido donde "la diferencia y la divergencia se pueden convertir en unión cuando hay diálogo y espacios para reflexión".

A favor

El más claro a favor de la financiación singular de Cataluña ha sido el secretario general del PSOE de Murcia, Pepe Vélez, para quien el planteamiento para Cataluña es "perfecto". "Era necesario, había que hacerlo y ha habido un presidente y un Gobierno valiente que ha hecho lo mejor para Cataluña y para toda España", ha elogiado. El vicelehendakari segundo y miembro de la directiva del PSE, Mikel Torres, también ha respaldado la propuesta para Cataluña porque la reforma del modelo va a suponer una mejora para el resto de regiones.

"No es que sea un concierto, es una financiación singular y una mejora de la financiación. No entremos en el debate de los nombres porque creo que es comprar el discurso a la derecha", ha opinado a los medios Torres ante la ausencia por motivos personales del líder del PSE, Eneko Andueza. Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y líder del PSOE en Baleares, ha señalado que la estrategia de su partido y del Gobierno con Cataluña "es absolutamente acertada" porque tras años de "conflicto político" los recientes acuerdos benefician a Cataluña y España y devuelven "la paz y la cohesión social". "Esa ventana que abre Cataluña es una posibilidad y una necesidad de debate abierto, leal, solidario entre todas las comunidades autónomas y también con el Gobierno de España para hacer posible mejoras territoriales", ha añadido Armengol, para quien "no es posible el café para todos sin más, sino que es necesario el tener en cuenta las singularidades de cada uno de los territorios".

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha aseverado en relación con la propuesta fiscal acordada para Cataluña, que "es bueno para España y es bueno para Galicia" que se hable de financiación singular, de prestar atención al envejecimiento de la población, la dispersión y la despoblación, así como de "mecanismos de solidaridad" y "corresponsabilidad fiscal". A su juicio, el modelo de financiación debe contribuir a construir un Estado de las autonomías "con más recursos". La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha estimado que el acuerdo fiscal con ERC "abre el camino para que en el resto de territorios también se reconozcan las singularidades. Por ello, Morant ha considerado que "seguro que va a ser beneficioso también para la Comunidad Valenciana".

Con matices

Para el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, es preciso "un espacio de reflexión y diálogo" para tratar de consensuar asuntos como el de la financiación y ha confiado en que el congreso federal de noviembre lo sea. "Vamos a abrir este espacio de reflexión y de debate (…) El PSOE es un partido donde siempre la diferencia y la divergencia se puede convertir en nexo de unión, cuando hay diálogo y hay espacio para reflexionar", ha indicado Gallardo, crítico con la propuesta de financiación singular para Cataluña pactada por el PSC y ERC. También ha reclamado alcanzar una postura consensuada "desde la valentía" el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, partidario de una reforma que "dé más recursos a todas las comunidades autónomas". "Voy a defender que eso sea así", ha remarcado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y líder de los socialistas de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha eludido referirse al acuerdo de financiación para Cataluña y ha transmitido su convicción de que el PSOE va a trabajar a favor de una estructura que refuerce el modelo autonómico: "Cuando hay más Estado de las autonomías, tenemos más país en sí". Tampoco se ha referido de forma expresa el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, quien ha opinado que "la España autonómica es prácticamente una España federal", que "hay muchos principios que se comparten" y que es "un modelo de éxito que necesita profundización y desarrollo".