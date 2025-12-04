Andalucía aplicará subida del 2,5% a profesionales del SAS en diciembre

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en los actos de celebración del Día de la Bandera en el Palacio de San Telmo esta mañana.

Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recibirán un incremento del 2,5% en sus salarios correspondiente al mes de diciembre, según ha confirmado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Esta subida salarial llega tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley 14/2025, del 2 de diciembre, que establece medidas urgentes en materia de retribuciones para el sector público. Además de la aplicación inmediata, la Junta de Andalucía abonará también los importes correspondientes al periodo desde el 1 de enero de 2025 mediante una nómina complementaria.

"Puedo confirmar que los profesionales del SAS verán reflejado ese 2,5% en su próxima nómina", ha manifestado Sanz. El consejero ha destacado la rapidez con la que se ha gestionado esta medida: "Gracias al trabajo y la coordinación llevada a cabo en la Junta de Andalucía, podremos abonar también en diciembre los pagos, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2025". Esta actuación, según ha subrayado el titular de Sanidad, "demuestra tanto la agilidad como la solvencia de la administración autonómica, habiendo activado todos los mecanismos técnicos, administrativos y presupuestarios en un tiempo récord".

El consejero ha querido enfatizar el mensaje de compromiso que supone esta decisión con la plantilla sanitaria y con el sistema público de salud andaluz. "Cuando decimos que vamos a poner a los profesionales en el centro, lo hacemos con decisiones concretas", ha afirmado. Sanz ha concluido sus declaraciones señalando que esta medida representa un reconocimiento al trabajo diario de quienes sostienen la sanidad pública en la comunidad autónoma, calificándola como "una muy buena noticia para los profesionales".

La aplicación de esta subida salarial del 2,5% tendrá un impacto significativo en las arcas públicas andaluzas, pero refleja "la prioridad que el gobierno autonómico está dando al sector sanitario". En términos prácticos, este incremento supone una inyección económica para los más de 120.000 profesionales que conforman la plantilla del SAS, entre médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y personal administrativo. El esfuerzo presupuestario que representa esta medida es considerable, especialmente teniendo en cuenta el carácter retroactivo desde enero de 2025.

Cabe destacar que esta subida se enmarca dentro de una política más amplia de mejora de las condiciones laborales del personal sanitario en Andalucía. Durante los últimos años, la Junta ha implementado diversas medidas para reforzar el sistema sanitario público, incluyendo la estabilización de plazas temporales, la reducción de la temporalidad y el aumento progresivo de las retribuciones. Estos esfuerzos buscan no solo reconocer la labor de los profesionales sanitarios, sino también hacer más atractiva la profesión para los nuevos talentos y reducir la fuga de profesionales hacia otras comunidades o al extranjero.

La noticia ha sido recibida con satisfacción moderada por parte de los sindicatos del sector sanitario, que si bien valoran positivamente la aplicación inmediata de la subida y el pago retroactivo, continúan reclamando mejoras estructurales más profundas en el sistema sanitario andaluz. Representantes sindicales han señalado que, aunque este incremento es bienvenido, sigue siendo insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante años anteriores y el aumento de las cargas de trabajo experimentado tras la pandemia de COVID-19.

Por su parte, asociaciones profesionales como colegios médicos y de enfermería han valorado la agilidad en la tramitación y han instado a que esta dinámica de mejoras se mantenga en el tiempo. Consideran que la retención del talento sanitario debe ser una prioridad estratégica para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud a medio y largo plazo. El reconocimiento económico es un paso en la dirección correcta, pero debe ir acompañado de otros aspectos como la conciliación, la reducción de la presión asistencial o la mejora de las infraestructuras.