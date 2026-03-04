Aldi lleva su supermercado número 500 a Mijas y convierte Andalucía en el corazón de su negocio en España

Hay un número que Aldi lleva tiempo preparando, el 500. Y cuando llegó el momento de elegir dónde colocarlo en el mapa, la respuesta no tardó en apuntar al sur.

Este 4 de marzo, la cadena alemana de supermercados abre en Mijas, en la Costa del Sol malagueña, su establecimiento número 500 en España.

No es un capricho geográfico. Andalucía es, desde hace años, la comunidad donde Aldi tiene más tiendas, más trabajadores y más clientes. El hito, en cierto modo, era suyo.

Con 113 supermercados abiertos a cierre de febrero de 2026, más de 1.700 empleados y una superficie comercial que supera los 120.000 metros cuadrados (un 31% más que en 2021), la región se ha convertido en el principal mercado interior de una empresa que llegó a España en 2002 y que, más de dos décadas después, no da señales de haber tocado techo.

Una tienda en la avenida Carmen Sáenz de Tejada

El nuevo supermercado de Mijas ocupa una sala de ventas de cerca de 1.200 metros cuadrados en la Avenida Carmen Sáenz de Tejada. Quince personas forman el equipo que lo pondrá en marcha, una cifra habitual en el modelo de tienda de Aldi, diseñado para funcionar con plantillas ajustadas que permitan mantener los precios bajos sin renunciar al servicio.

Es la tienda número 34 de la cadena en la provincia de Málaga, que con 33 establecimientos ya activos concentra cerca del 30% de toda la superficie comercial de Aldi en Andalucía y se consolida como la provincia andaluza donde la marca tiene mayor presencia.

Un mapa que cubre toda Andalucía, de la costa al interior

Detrás del dato global de 113 tiendas hay un mapa que ya alcanza las ocho provincias, aunque con desigual intensidad.

Sevilla, con 28 establecimientos, y Cádiz, con 18, completan el podio junto a Málaga. Granada y Almería suman 10 tiendas cada una; Córdoba llega a 7; y Huelva y Jaén, con 4 y 3 respectivamente, son los territorios donde la expansión de la cadena tiene aún más recorrido.

Toda esa red se abastece, en buena medida, desde Dos Hermanas. El centro logístico que Aldi tiene en esa localidad sevillana (uno de los siete que opera en España) da servicio a cerca de 98 supermercados en Andalucía y Extremadura, y es la columna vertebral de la operación en el sur del país.

Casi la mitad de los hogares andaluces, cada semana

Los números de implantación son llamativos, pero quizá los más reveladores son los de penetración en el consumidor.

Según los datos de la propia compañía, más de 1,5 millones de personas en Andalucía hacen su compra habitual en Aldi. El 46,5% de los hogares andaluces (prácticamente la mitad) elige sus supermercados para la compra semanal, y 2 de cada 5 hogares de la región son ya clientes regulares.

¿A qué se debe ese arraigo? La compañía lo atribuye a un modelo en el que nueve de cada diez productos son de marca propia, lo que le permite, según sus propias palabras, actuar como un "dique de contención" de los precios en el sector.

Los datos que maneja la empresa apuntan a un ahorro medio de 40 euros semanales por hogar en 2025, lo que equivale a cerca de 2.000 euros al año. En un momento en que el precio de la cesta de la compra sigue siendo una preocupación central para las familias, ese argumento tiene peso.

Producto andaluz, más allá de Andalucía

Al precio bajo, Aldi suma una apuesta por el proveedor local que, según la compañía, forma parte estructural de su modelo en la región.

Más de 80 empresas andaluzas (el 12% del total de sus proveedores nacionales) suministran a la cadena más de 250 productos de origen andaluz que se venden en sus tiendas de la comunidad.

Pero hay algo más: buena parte de esos productos se distribuye también al resto de España, lo que convierte a Aldi en un canal de exportación interior para la industria agroalimentaria andaluza.

150 empleos nuevos y ocho tiendas más en 2026

La expansión no se detiene aquí. Para este año, Aldi ha anunciado la apertura de ocho nuevas tiendas en Andalucía y la contratación de 150 empleados adicionales en la región, lo que llevaría la plantilla andaluza por encima de los 1.850 trabajadores.

En 2025, la cadena ya abrió siete establecimientos y reabrió otro en la comunidad, con inauguraciones recientes en Palma del Río, Pozoblanco y Dos Hermanas, municipios de tamaño medio que reflejan una estrategia de acercamiento a mercados más allá de las grandes capitales.

En los últimos tres años, los empleados de Aldi en la comunidad han aumentado en más de un 20%.

El contexto: 500 tiendas, 8 millones de clientes y la cadena que más crece en España

La apertura de Mijas llega en un momento en que Aldi consolida su posición a nivel nacional. La compañía cuenta con más de 8.000 empleados en España, un 42% más que hace cinco años, y ha alcanzado los 8 millones de clientes en todo el país.

Su cuota de mercado se sitúa en el 2%, según los últimos datos anuales de Worldpanel by Numerator, y la empresa asegura ser la cadena que más ha crecido en número de clientes en los últimos cuatro años.

Para 2026, prevé abrir 40 nuevas tiendas en España, lo que situaría su red total por encima de los 540 establecimientos antes de que acabe el año.

Aldi forma parte del grupo Aldi Nord, presente en ocho países europeos (Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España) con más de 88.000 trabajadores. En ese mapa europeo, Andalucía ocupa un lugar que, a la vista de los números, ya no es periférico.