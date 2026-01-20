Adif constató hace dos meses que el carril de Adamuz estaba "en condiciones adecuadas"

El Adiministrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) constató el pasado 5 de noviembre que el carril de Adamuz se encontraba "en condiciones adecuadas", según ha informado este martes en un comunicado este organismo.

Esto se produjo durante la última inspección sobre el terreno realizada en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el entorno de Adamuz, en un tramo de cuatro kilómetros.

A esta inspección efectuada por técnicos especializados se suman otras dos, una auscultación geométrica realizada el 3 de octubre con un tren con instrumentación técnica que verificó la correcta disposición de la vía (nivelación, ancho...) y la dinámica, realizada el 21 de noviembre, también por un tren que comprobó la respuesta del convoy al interaccionar con la vía.

Adif ha destacado en el comunicado que cumple escrupulosamente la normativa sobre inspección y conservación de las infraestructuras ferroviarias y que, ante cualquier incidencia, la infraestructura se inspecciona a pie o a bordo de vehículos ferroviarios.