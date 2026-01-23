Accidente de Adamuz: 23 hospitalizados y 5 en UCI tras seis nuevas altas médicas

Un total de 23 personas permanecen ingresadas en hospitales andaluces como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía. Entre los hospitalizados figuran 22 adultos y un menor, con cinco pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos. Las autoridades sanitarias han confirmado seis nuevas altas médicas este viernes, elevando el total de pacientes dados de alta a 102 personas.

Los datos aportados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) reflejan que la cifra total de atenciones asciende a 125, distribuidas entre 120 adultos y cinco menores. El balance muestra una evolución positiva en la recuperación de los afectados, aunque cinco pacientes continúan requiriendo cuidados intensivos en diferentes centros hospitalarios de la comunidad autónoma.

Distribución de pacientes en cuidados intensivos

Los cinco pacientes en las UCI se distribuyen entre tres centros sanitarios cordobeses: tres personas se encuentran en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, una en el Hospital Cruz Roja y otra en el Hospital San Juan de Dios. Destaca especialmente la evolución favorable del único menor que permanece hospitalizado, quien ha sido trasladado desde la UCI a planta convencional en el Hospital Reina Sofía.

Pacientes ingresados en planta de hospitalización

En cuanto a los 17 heridos ingresados en planta, la distribución por centros hospitalarios es la siguiente: siete pacientes permanecen en el Hospital Reina Sofía, dos en Cruz Roja de Córdoba, uno en Quirón Salud y uno en San Juan de Dios. Además, cuatro heridos se encuentran en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de Huelva y otro en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Traslados entre centros sanitarios

La administración autonómica ha informado de que la paciente ingresada en el Virgen del Rocío corresponde a una mujer con fractura compleja de pelvis que fue trasladada en la tarde del jueves desde el Hospital Cruz Roja de Córdoba. Este traslado se realizó para garantizar la atención especializada que requiere su lesión, demostrando la coordinación entre los diferentes hospitales andaluces para atender a los afectados por el siniestro ferroviario de Adamuz.