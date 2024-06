El abogado de la familia del militar sevillano fallecido en Cerro Muriano se queja de la multitud de declaraciones que se tomarán en sólo tres días

El abogado Luis Romero Santos, que representa a la familia del militar sevillano Carlos León, fallecido en diciembre pasado en unas maniobras en Cerro Muriano, ha lamentado, junto a otros dos abogados de la acusación, la multitud de declaraciones que se van a realizar ante Togado Militar Central en sólo tres días: del martes 25 al jueves 27 de junio se tomará declaración a 42 testigos, peritos y testigos-peritos.

"Aunque mantuviésemos las tres horas de media, serían el primer día 15 declaraciones para las que necesitaríamos 45 horas. Como el día tiene 24 horas, aunque no comiésemos, durmiésemos ni fuésemos al baño ninguno de los comparecientes, tendríamos que invertir en estos actos procesales dos jornadas completas", explica el letrado en una nota de prensa.

Asimismo, critica que los testigos, peritos y testigos-peritos hayan sido citados en el Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla presencialmente para declarar mediante videoconferencia ante el juez natural que es el del juzgado togado central 2 de Madrid.

Respecto a la suspensión de las funciones como militares del capitán y el teniente, explica que el capitán fue suspendido en Cerro Muriano a los más de cuatro meses de ocurrir las dos muertes del soldado León y el cabo Jiménez, Al parecer, ser tras la insistencia de las acusaciones particulares. "Ahora, nos sorprende que nos confirmen que tras seis meses, el Teniente Tato sigue ejerciendo su mando en la Base Militar de Cerro Muriano en la Brigada Guzmán el Bueno, teniendo bajo sus órdenes a muchos militares que son testigos de los trágicos sucesos". Ante esto se cuestiona cuándo será cesado.

Por último, informa de que se va a adherir al recurso presentado por la acusación particular en nombre de la viuda del Cabo Jiménez en el sentido de oponerse a la decisión del tribunal militar de no suspender las declaraciones del día 27 de junio al coincidirle con otro juicio. "No estamos de acuerdo con los argumentos del tribunal militar de que no hace falta que estemos presentes los abogados de la acusación en los interrogatorios", añade.

"Mi conclusión tras estos últimos acontecimientos procesales y los anteriores coartándose nuestros derechos como abogados es que la jurisdicción militar debería ser integrada en la jurisdicción ordinaria, pues en un Estado de Derecho de una democracia plena algunos abogados sentimos que ejercemos con menos libertad ante los jueces militares", concluye la nota del abogado de la familia del soldado Carlos León Rico.