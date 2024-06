Rubén Sánchez denuncia supuestas "amenazas" de Alvise Pérez a la juez que investiga a su jefe de prensa, Vito Quiles

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha puesto en conocimiento de la juez de Instrucción número 18 de Sevilla las supuestas "amenazas" que Alvise Pérez, líder del partido "Se acabó la fiesta", habría realizado a la magistrada después de que se difundiera un auto en el que la instructora ordenaba "por error" la detención de su jefe de prensa, Vito Quiles, si bien la magistrada sólo había ordenado la localización del periodista para que compareciera en una causa en la que se le investiga por presuntas injurias y calumnias a Rubén Sánchez.

El secretario general de la asociación de consumidores ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que explica que, tras haberlo analizado con su abogado, ha puesto en conocimiento de la juez "las amenazas, acusaciones e invenciones lanzadas por Alvise Pérez contra ella, por si considera trasladarlas a la Fiscalía y pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

Tras analizarlo con mi abogado en la causa por injurias y calumnias contra Vito Quiles, hemos puesto en conocimiento de la jueza las amenazas, acusaciones e invenciones lanzadas por Alvise Pérez contra ella por si considera trasladarlas a la Fiscalía y pedir amparo al CGPJ. pic.twitter.com/s78iKuIhxm — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) June 13, 2024

El mensaje incluye varios comentarios realizados por Alvise Pérez, que ha logrado tres eurodiputados en las elecciones del pasado domingo, en las que éste afirmaba que daba "24 horas a la juez para que rectificara el auto de detención de Vito Quiles y diga que es un error y que sólo pide averiguar su paradero; es una orden criminal e inaceptable".

Alvise Pérez añadía que si la instructora no rectificaba, publicaría "cosas sobre la definición del término soborno". En otro mensaje, Alvise Pérez aseguraba que Vito no es su jefe de prensa "ni trabaja para él", "Es un periodista al que, frente a la inacción de PP y Vox, he decidido proteger y ayudar para que siga haciendo su necesaria labor".

La juez de Instrucción número 18 de Sevilla ordenó la "averiguación del paradero" del periodista Vito Zopperalli Quiles, en relación con una querella por injurias y calumnias. En el auto, la instructora explicaba que el investigado no ha podido ser citado ante este juzgado en el domicilio desingado en la presente causa ni en ninguno de los que hay contancia en el Punto Neutro Judicial, ni tampoco se ha podido contactar telefónicamente con él. Ante estos contactos frustados, la juez asevera que esto supone que "dicho investigado intenta sustraerse de la acción de la Justicia", por lo que de confomridad con la ley de Enjuiciamiento Criminal, "procede adoptar como medida cautelar su detención y presentación ante este juzgado, y llamarle por requisitorias en el modo y forma que previene la ley".

Sin embargo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aclararon poco después que, aunque en el auto se alude a que procede el arresto del periodista, en realidad lo que la instructora ha ordenado en la parte dispositiva de dicha resolución es la "averiguación del paradero del investigado Vito Zopperalli Quiles".