Recusan como perito a la actual viceconsejera de Economía, que además preside la agencia Idea

La defensa del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, que está siendo enjuiciado en el octavo juicio de esta macrocausa por las ayudas de más de un millón de euros que fueron invertidos en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), ha recusado como perito a la actual viceconsejera de Economía, Amelia Martínez Sánchez, que ha sido precisamente citada a declarar este martes en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla.

El abogado Javier Martín, que representa a Pérez-Sauquillo, ha presentado un escrito ante el tribunal en el que recusa a la viceconsejera, que ha sido citada en calidad de perito de la Cámara de Cuentas, al estimar que en su caso concurre un "interés directo o indirecto en la causa", dado que actualmente Amelia Martínez, además de viceconsejera de Economía es la presidenta de la agencia Idea, que ejerce la acusación particular en este octavo juicio de Invercaria.

El letrado explica en el escrito que Amelia Martínez ha sido designada "recientemente" con un nuevo cargo en la Administración Pública, "dependiendo jerárquicamente de ella misma la propia Agencia Idea, entidad que ejerce la acusación particular en la presente causa, toda vez que la perito actualmente es la presidenta de la Agencia Idea".

Para la defensa y, de acuerdo con el artículo 468 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Amelia Martínez como perito "tiene interés directo o indirecto en la causa, ya que en fechas recientes ha sido nombrada viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ostentando por tanto la representación legal de la Agencia Idea, quien actúa en los presentes autos como acusación particular, lo que evidencia que tiene un interés directo en el resultado del presente procedimiento", insiste la defensa de Pérez-Saquillo, que recuerda que el nombramiento en el cargo se publicó en el BOJA del 12 de agosto de este año.

Con anterioridad, Amelia Martínez, que es funcionaria de carrera del cuerpo de auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía desde 2008, había sido coordinadora del Departamento de la Junta de Andalucía de la Cámara de Cuentas de Andalucía (2011) y consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía, desde ese mismo año hasta septiembre de 2019. En este año, asumió el cargo de Interventora General de la Junta de Andalucía, puesto que desempeñó hasta su nombramiento como viceconsejera.

"Dada la evidente incompatibilidad para ejercer como perito en un procedimiento quién además ejerce la Acusación Particular, no tenemos ninguna duda que tanto el Letrado que ejerce la acusación particular ennombre de la propia Agencia Idea, acatará la presente recusación, al ser conocedor de su incompatibilidad, incluso para interrogar en calidad de perito a su administradora, superior jerárquica a la que está obligado a seguir sus instrucciones", añade el escrito presentado en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla.

Por último, la defensa se muestra "totalmente segura de que cuando la acusación del Ministerio Público conozca dicho nombramiento, detectará la referida incompatibilidad, y tampoco tendrá el menor reparo en acatar la recusación".