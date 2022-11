Podemos y Adelante Andalucía mantienen sus recursos contra la Ley del Suelo

La aprobación del reglamento que desarrolla la Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) conocida como Ley del Suelo, anunciada ayer por la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, se seguirá topando contra los recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) interpuesto por varios grupos parlamentarios quienes han adelantado que no tienen intención de retirar como han señalado esta mañana desde Podemos y Adelante Andalucía.

Así, la portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, ha querido aclarar que el recurso no está circunscrito a un problema competencial como planteaba el Gobierno, sino que deriva de la "incorporación de una ley al andamiaje jurídico de la Junta que contraviene a otras leyes que ya tiene" la Administración andaluza y que "tratan de satisfacer algunos problemas que no son menores en nuestra tierra. Según Nieto, la LISTA recupera la "voracidad constructiva y determina de manera muy negativa el despliegue de leyes que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental" y que están "vigentes" actualmente en Andalucía.

"Hay un paquete de artículos en la nueva ley del suelo de la Junta que no se adecuan a una realidad, a unas competencias y a una normativa que ya convive con esta ley en vigor", ha esgrimido, al tiempo que ha precisado que su formación no se plantea la retirada del recurso en el Tribunal Constitucional como ha pedido el Gobierno andaluz. No obstante, ha afirmado que Unidas Podemos vería "razonable" retirar el recurso si hay "una modificación de la ley" por parte de la Junta, una posibilidad sobre la ha mantenido "alguna conversación informal" con el Gobierno andaluz que va a retomar.

Por su parte, la presidenta del grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha expresado su expectativa de que el TC "tumbe" la norma al completo. A juicio de la diputada, la LISTA y su reglamento suponen la incorporación de dos normas que "abunda más en la cultura del pelotazo urbanístico, del extractivismo en que se basan las políticas económicas de PSOE y PP". "Estas políticas han destrozado el litoral con la autorización de construcciones masivas", ha indicado Mora, que ha alertado sobre la posibilidad de que "todas las viviendas ilegales en suelo protegido ahora se regularizan".

También ha esgrimido que el Reglamento y la LISTA posibilitan "vender a cachitos el territorio andaluz y la construcción en suelo rústico, no solo cerca de núcleos urbanos", y ha señalado, en referencia del presidente Juanma Moreno, que el andalucismo "se demuestra defendiendo el territorio".