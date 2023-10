Nace ONNEO, un nuevo operador de transporte sanitario 100% andaluz

Tres cooperativas de trabajo andaluzas, Ambulancias Barbate, S. Coop. And., Ambulancias Andalucía, S. Coop. And., de la provincia de Málaga, y Autoamtax, S. Coop. And., de la provincia de Huelva, se han unido bajo el nombre de ONNEO GRUPO COOPERATIVO, con la intención de crear un nuevo operador de transporte sanitario. El objetivo de la creación de esta cooperativa es unirse para crecer y potenciar los servicios que prestan, para así ofrecer una mayor capacidad de respuesta a las necesidades sanitarias de Andalucía.

Un operador con capital 100% andaluz que se convierte en un agente económico que suma 500 personas empleadas, más de 200 ambulancias, además de vehículos logísticos y de apoyo, y una cifra anual de facturación del negocio superior a los 21 millones de euros. Además, ONNEO es el primer Grupo Cooperativo Impropio creado en Andalucía, una figura legislativa por la que todas las empresas del grupo operan con total igualdad, gestionándose desde la democracia, llevando a la practica la intercooperación.

Con esta unión, pretenden crecer, potenciar los servicios que en la actualidad prestan cada una de las Cooperativas por separado y ofrecer una mayor capacidad de respuesta a las necesidades sanitarias de Andalucía. Esta suma también significa garantizar una mayor eficacia asistencial en toda la geografía andaluza, ofrecer una mayor capacidad de respuesta a las necesidades sanitaria y estar coordinados para proporcionar mejor atención en los servicios.

De esta forma, tanto sector público, SAS, ayuntamientos, diputaciones…, como el sector privado, compañías aseguradoras, empresas de eventos y espectáculos, particulares…, se ven beneficiados de este nuevo operador de transporte sanitario, para beneficiar, sobre todo, a los andaluces.

Aunque el proyecto de alianza cooperativa naciera en febrero de 2020, de la mano de la Escuela de Economía Social de Osuna y de FAECTA, no ha sido hasta el pasado 21 de septiembre cuando finalmente, y formalmente, se presentó la creación de ONNEO. En un acto celebrado en el Parador Hotel Atlántico, en Cádiz, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco felicitó a las cooperativas Ambulancias Barbate, Ambulancias Andalucía y Autoamtax por constituir este grupo cooperativo, con el que conseguirán a su juicio ser "más fuertes, estar mejor dimensionadas y con mayor capacidad de innovación en sus áreas de negocio’.

Durante la puesta de largo de la nueva cooperativa, Blanco alabó la fortaleza que tiene el tejido cooperativista regional, siendo Andalucía líder en España en este sector, con más de 5.000 sociedades que emplean a más de 80.000 trabajadores.

La consejera resaltó que el Gobierno de Andalucía comparte con Faecta y el sector cooperativista el objetivo de dimensionar el sector a través de sociedades de mayor tamaño, y que este es también uno de los cuatro objetivos del Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social Andaluza (PIMESA), que será enviado a Consejo de Gobierno próximamente para su aprobación, y que es fruto de un "intenso y fructífero trabajo en el seno del Consejo Andaluz de entidades de economía social".