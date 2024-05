Moreno se pronuncia contra la tasa turística en pleno debate sobre su aplicación

La Junta, los ayuntamientos y los empresarios andaluces van a crear un Observatorio para analizar cómo debe ser el modelo turístico en Andalucía, si hay o no que implantar una tasa turística y cuáles son las molestias de las que se quejan los vecinos de algunas capitales turísticas. Se ha abierto un debate con los sectores implicados y, en medio de esa negociación, el presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha pronunciado abiertamente.

En la sesión de control al Gobierno que tiene lugar este miércoles en la Cámara andaluza, Moreno ha sido contundente mostrándose en contra de la imposición de esta tasa, apoyando así la opinión de su consejero de Turismo, Arturo Bernal, y situándose enfrente de algunos alcaldes del PP (como los de Málaga, Sevilla o Cádiz) que se han mostrado a favor de la misma.

"Un andaluz no quiere pagar una tasa por un hotel andaluz", ha afirmado Moreno, quien ha recordado que se ha creado una mesa y un observatorio entre las partes implicadas que serán los que tendrán que decidir aunque siempre con argumentos "reflexionados". En su respuesta a portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, Moreno lo ha instado a realizar un sondeo entre los andaluces para verificar que la mayoría de ellos está en contra de esta fórmula de pago para los turistas.

Los museos

Asimismo, el presidente andaluz también ha defendido la iniciativa de su Gobierno de cobrar la entrada a los museos argumentando que si los museos siguen siendo gratuitos, "muchos artistas dejarían de tener ingresos", además de defender que se trata de una reivindicación de los operadores culturales.

Juanma Moreno también ha citado el precio de las entradas que se cobran en los museos nacionales como el Museo del Prado, cuyo precio está en 15 euros; o el Reina Sofía, que tiene una entrada de 12 euros además de defender que habrá muchas bonificaciones a estos precios públicos. Así ha defendido que no pagarán los menores de 18 años o los parados y que habrá un día de entrada gratuita.

Pero sus argumentos no han convencido al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien considera que en Andalucía "no gobierna el PP sino las cadenas hoteleras", por lo que le ha pedido que se "dé a valer y no se arrodille tanto" ante estas empresas hoteleras, de forma que en la comparación de las tasas "se le están viendo las costuras".