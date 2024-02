Moreno y Ribera acuerdan cofinanciar el traslado de agua en barcos diarios en caso extremo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se han reunido esta tarde en el Palacio de San Telmo y han abierto la puerta a una vía para buscar soluciones de forma coordinada para garantizar el abastecimiento de agua en caso de la grave situación de sequía persista, entre las que se incluye el traslado de agua en barcos en caso de extrema necesidad.

Moreno y Ribera han acordado la fórmula en la que se realizaría esta operación. El Estado se haría cargo del coste de generación del agua en una desaladora que tuviera excedente y de la conexión necesaria entre la desalinizadora y el puerto en el que se cargarían los barcos, mientras que la Junta asumiría su transporte a partir de junio en embarcaciones con una capacidad de 100.000 hectómetros cúbicos, la preparación de los puertos para su recepción y los costes del proceso de depuración antes de que sea introducida en la red. La Junta ya trabaja para preparar los puertos de Carboneras, Algeciras y Málaga, donde se realizan obras de urgencia.

La vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno central tiene localizadas varias desaladoras del Mediterráneo que no están a pleno rendimiento, pero que no son de titularidad pública, por lo que también tienen que tener en cuenta a la administración autonómica a la que corresponde y a la propietaria. Ribera no ha querido desvelar de cuál se trataría, aunque ha detallado que el coste por metro cúbico "debería estar de entre 60 y 70 céntimos el metro cúbico". Por su parte, el presidente de la Junta ha cuantificado en alrededor de 5 millones de euros el coste de tener un barco al día, por lo que ha considerado que la operativa puede tener un coste de "unos 20 millones en los tres meses de verano".

Además, Moreno y Ribera han avanzado en los proyectos de las dos desaladoras en la Axarquía y el Levante almeriense. La vicepresidenta ha avanzado que estas iniciativas son a medio plazo por cuanto no podrían estar en funcionamiento "hasta 2027 o 2028". Por eso, ha asegurado que trabajan en alternativas con los medios con los que cuenta el Ministerio para tratar de paliar la situación. Así, ha planteado como alternativa aportar 5 hectómetros cúbicos adicionales a los regantes del norte de Almería con la ampliación de la producción de las desaladoras de Aquamed en la zona, mientras que en Málaga estudian cómo aumentar la producción de la desalizadora de Atabal.

El presidente y la vicepresidenta han comparecido en el mismo escenario en el que anunciaron el pacto de Doñana, que se encuentra en suspenso por la polémica suscitada por la redacción de dos artículos del decreto ley de simplificación administrativa de la Junta que abre la puerta a la recalificación de terrenos forestales en agrícolas. Ambos han defendido la vigencia y la importancia que tiene el acuerdo y han mostrado su confianza en reestablecer el ritmo normal de trabajo lo antes posible. "En cuanto se solvente la situación y se publique en el boletín oficial, se reanudarán sin problemas", ha asegurado.