Juanma Moreno se reúne en San Telmo con la plana mayor del Buró Político de China

Se ha llevado en el más absoluto secreto y eso a pesar de que la cita que se producirá este viernes en el Palacio de San Telmo lleva meses gestándose. Porque no es precisamente fácil organizar una reunión con la cúpula del Estado chino, un socio comercial estratégico para España que ambos países están tratando de intensificar cuando se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas entre ambos. Este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañado por una representación de su Gobierno, recibe a Yin Li, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario del Comité Municipal de Beijing, un organismo con rango estatal.Yin Li acude acompañado por un séquito de más de 30 personas para celebrar una reunión de trabajo entre ambas delegaciones, además de un almuerzo en el que se está poniendo todo el esmero desde el Gobierno andaluz. La visita de alto nivel del Gobierno chino supone un hito importante para los intereses de la economía andaluza. Es la primera vez que un alto cargo del Buró Político del Partido Comunista Chino mantiene una reunión con un presidente de una comunidad autónoma. Se trata de una jornada de trabajo enmarcada dentro de una visita de Estado, con el correspondiente protocolo a un encuentro formal del más alto nivel. El objetivo de esta reunión es claramente económico ya que las empresas chinas están empezando a desplegarse por Europa y, en este marco, consideran a España como un lugar privilegiado y seguro para realizar sus inversiones.De incógnitoSegún ha podido saber este diario, el pasado 18 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, también miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino del que sólo forman parte 25 personas, realizó una visita privada a Sevilla antes de reunirse en Córdoba con su homólogo español, José Manuel Albares, en un encuentro que sí se hizo con luz y taquígrafos. Wang Yi recorrió entonces diversas zonas de la ciudad de Sevilla en un encuentro muy discreto y que no ha trascendido.El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió con su homólogo chino, Wang Yi, en el alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba en el marco de su visita de trabajo a España, en una visita de protocolo la que también fue recibido por Felipe VI.“España es un país importante en la Unión Europea y un socio estratégico integral de China. Ambas partes conceden gran importancia a esta visita”, explicó el Ministerio de Exteriores del país asiático en un comunicado. Según Pekín, el objetivo de la visita fue contribuir a “implementar todavía más los entendimientos comunes alcanzados por sus jefes de Estado, continuar la atmósfera amistosa del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas, consolidar la confianza mutua, impulsar la amistad, promover la cooperación y enriquecer la asociación estratégica integral China-España”.El viaje de Wang Yi marcó un hito en las relaciones bilaterales entre España y China ya que es el miembro del Gobierno chino de mayor rango que llega a España desde que el presidente, Xi Jinping, estuvo en visita de Estado en noviembre de 2018, coincidiendo con el 45 aniversario de los vínculos entre los dos países.El embajadorA ello contribuye, además, el papel de embajador chino en Madrid, Yao Jing, quien está facilitando el entendimiento entre ambos países. El pasado 6 de mayo, Yao Jing mantuvo una reunión con Juanma Moreno en la sede de la Presidencia de la Junta de la que se informó oportunamente, con foto oficial incluida, si bien no trascendieron los motivos exactos de la misma ya que concernían a los detalles del encuentro de mañana viernes. La colonia china en Andalucía es muy importante y hay varios empresarios reconocidos que mantienen una importante tasa de facturación, contratando en sus negocios a personal local.Hay un dato revelador. Sólo en la provincia de Sevilla hay viviendo 11.000 ciudadanos chinos, muchos de los cuales son ya nacidos en España. Tanto es así que hasta Andalucía han viajado representantes de bancos chinos ofreciendo créditos y productos financieros a sus ciudadanos que residen en esta comunidad autónoma. Según las normas de la República Popular China, los bancos no pueden establecerse fuera de sus fronteras, aunque otra cosa distinta son sus empresas. Es más, están ahora inmersas en un proceso de expansión, y es precisamente ahí donde se centran todos los intereses en esta jornada de trabajo.Una de las líneas estratégicas del Gobierno andaluz pasa por captar empresas extranjeras para que instalen sedes en la comunidad autónoma, aumentando así el producto industrial bruto y el empleo. El sector tecnológico es uno de los principales objetivos para la Junta de Andalucía.