Los padres de Marta del Castillo piden a la Audiencia que confirme la condena al Cuco y su madre por "burlarse de su dolor"

En este sentido, añade que el Cuco y su madre "no han aportado ningún dato objetivo sobre la conducta o las opiniones o expresiones de la magistrada de las que se deduzca una toma de posición previa sobre el fondo del asunto, o un interés sobre el sentido en que deba resolverse la controversia sometida a su consideración. Es más, el desarrollo de la vista indica justamente lo contrario".

En el presente caso, prosigue, los condenados "mintieron en relación con los hechos y su horario. Más allá del falso testimonio cometido por el Sr. García Marín al declarar que estuvo con unos amigos en una franja horaria en la que no estuvo y que no estuvo en el piso León XIII", tanto el Cuco como su madre "indujeron a error al Tribunal al manifestar que a las 11:30 horas del 24 de enero de 2009" el padre de Francisco Javier -ya fallecido- se encontró con él en las inmediaciones de su casa y aseguraron que desde esa hora "no salió de su domicilio y que a las 1:30 horas fue visto por la Sra. García Marín dormido, siendo todas estas manifestaciones falsas las que indujeron al Tribunal a error, provocando la absolución de las personas que estaban siendo juzgadas de encubrimiento por su participación en las labores de ocultación del cuerpo, el cual, como consecuencia de las mentiras, no ha podido ser encontrado.