Juanma Moreno hará los cambios de Gobierno tras el debate del 26 de junio

El Parlamento andaluz celebrará el debate de política general el próximo 26 de junio. Así lo ha solicitado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que tiene previsto acometer cambios en su Gobierno en el mes de julio. Sobre el calado de estos cambios hay un absoluto mutismo, ya que obedecerán a una decisión que el presidente tomará en solitario. Todo indica que el presidente los dará a conocer en el último Consejo de Gobierno de julio, que coincidirá con el ecuador del actual mandato.

Juanma Moreno quería esperar a las elecciones europeas para saber en qué marco político debe acometer los cambios. El resultado le es favorable por dos motivos principales. El primero es que le ha sacado 5,71 puntos de ventaja al PSOE, una diferencia mayor que la nacional, que ha sido de cuatro puntos. El segundo es que la implicación de Moreno en esta campaña electoral ha sido total. Más allá de respaldar en mítines a su ex consejera de Agricultura, Carmen Crespo, número dos de la lista de las europeas, el presidente "se ha pegado un campañón", tal como indican fuentes del PP andaluz.

Estas son las cuartas elecciones consecutivas que gana el PP andaluz, y lo hace con un 37,87% de los votos y con victorias en todas las provincias. Con ese respaldo, Moreno se siente bastante respaldado para acometer o un pequeño cambio o una renovación más profunda. Las fuentes difieren sobre este calado, pero sus opiniones se basan en conjeturas, nadie sabe qué hará Moreno.

En lo que sí coinciden es en los problemas que debe afrontar el Ejecutivo. El principal es el de la sanidad pública, pero no parece que convenga relevar a la consejera, Catalina García, porque éste es un cargo que en estos momentos es un fusible. Si García sale, el PP no tendrá nuevos recursos para impulsar este departamento. No obstante, hay un hecho muy especial para el PP y es la ruptura del Gobierno andaluz con el Sindicato Médico, que fue una de las organizaciones que le ayudó a afrontar el cambio político en la Junta. García y este sindicato han dejado de entenderse, como muestra la reciente petición de dimisión.

Otra de las consejerías con problemas es la de Turismo y Cultura. La decisión de su titular, Arturo Bernal, de cobrar por entrar en los museos andaluces le ha llevado a una argumentación incoherente con su voluntad de no cobrar una tasa turística. Una de las opciones es sacar Cultura de este departamento.

Juanma Moreno también debe decidir si nombra a un nuevo consejero de Agricultura o deja parte de sus competencias con Medio Ambiente, tal como ocurre ahora de modo temporal por la salida de Carmen Crespo.

El debate del Parlamento andaluz se celebrará un día después de que el catalán haya decidido qué hacer con la investidura. Si tal como se prevé, Josep Rull, su presidente, le encarga la investidura en primer lugar a Salvador Illa con la intención de erosionarle para después llamar a Carles Puigdemont, es posible que el socialista decline y que Cataluña se encuentre sin un candidato, en cuyo caso comenzará a transcurrir el plazo de dos meses para repetir elecciones. Si esto ocurriese, si Illa no pudiese ser presidente y se convocasen nuevos comicios, es posible que hubiera un adelanto de las generales.

Esta no es una opción que Juanma Moreno obvie, ya que le obligaría a volver a echarse a la carretera para una nueva campaña.