Juan Marín: "Envidian la estabilidad que hay en Andalucía"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este lunes que la comunidad debe aprovechar el "momento tan importante" que está viviendo porque otras comunidades y gobiernos "envidian la estabilidad que hay en Andalucía".

"Y es un activo no sólo para recuperar la confianza de los andaluces", sino también de los inversores e incentivar el empleo y el crecimiento económico, ha subrayado Marín.

"Andalucía se encuentra en una situación, por primera vez, privilegiada. Tenemos la gran oportunidad de demostrarle al resto de España que este país puede funcionar y además puede funcionar contando también con Andalucía", ha incidido a la vez que ha matizado que se trata de un "escenario envidiable pero para nada fácil".

Ha defendido que el Gobierno andaluz sigue una hoja de ruta "muy previsible" en la que se están planteando reformas a partir de las 90 medidas acordadas por PP y Cs. "Nosotros tenemos un escenario ventajoso, todos los demás están revueltos y nosotros tenemos estabilidad", ha insistido.

Así, ha planteado que durante seis meses de gobierno se han articulado 277 medidas de "calado" en 23 semanas, "más de 12 medidas semanales", y que el próximo 18 de julio se aprobarán unos presupuestos que profundizarán en dicha "estabilidad".

En este sentido, ha destacado que hace unos días el ejecutivo andaluz se abrió a las propuestas de enmiendas de la oposición. "Nunca, en 34 leyes de presupuestos, se había aceptado ni una sola, ni buena, ni mala, la rechazaban de plano".

Ha sostenido que la Junta ha tenido "la santa paciencia" de buscar fórmulas para que PSOE, Adelante Andalucía, Vox e incluso los propios grupos parlamentarios de PP y Cs puedan "aportar mejoras" a este documento porque "entre todos somos mejores", a pesar de que algunas propuestas "no son fáciles de entender ni de aceptar".

Por otro lado, ha mantenido que las formas pueden ser tan importantes como los contenidos y ha sostenido que la Junta seguirá siendo leal con el Gobierno de España aunque "éste no lo sea con el de Andalucía".

"Hace unos días la ministra de Justicia visitó el Campo de Gibraltar. Yo me he enterado por la prensa (...) No me enfado, sólo hago la reflexión de que si nosotros podemos poner nuevos recursos, abrir o unificar nuevas sedes y dotar de más recursos (...) ¿no deberíamos estar informados?"; ha dicho Marín, quien ha apostillado que seguirá con su "mano tendida" al Gobierno.

Por último, ha defendido la necesidad de crear sinergias con los países del arco Mediterráneo, indicando, por ejemplo, que Andalucía tiene "relaciones comerciales con Marruecos que nos interesa poner en orden", y mirar a países competidores turísticos como Túnez, Turquía, etcétera.