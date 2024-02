Bernal apuesta por buscar "otras fórmulas de financiación" para la conservación de monumentos

El consejero de Turismo Cultura y Deportes, Arturo Bernal, ha respaldado la propuesta del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de cobrar una entrada a los turistas que visiten la Plaza de España con el objetivo de conseguir fondos que ayuden al mantenimiento y conservación del monumento. "Entiendo que el alcalde ha sacado una idea y ahora deberá de someterla a la consideración de los demás agentes turísticos y, posiblemente, llegará a un acuerdo que será el mejor para la ciudad, y en ese tema estaremos apoyándole, por supuesto".

Así lo ha expresado el consejero andaluz en declaraciones a Canal Sur Radio este miércoles. "La cultura debe ser sostenible y tenemos que buscar otras fórmulas de financiación también que apoyen el mantenimiento y la conservación de esos elementos patrimoniales, arquitectónicos, que muchas veces a los ayuntamientos, por esta cuestión de déficit de financiación, les cuesta mucho mantener".

En este sentido, Bernal se ha referido al "problema de financiación estructural" que tienen los consistorios "desde hace muchos años". "Hay que hacer una modificación real del sistema de financiación local: ésa es la única manera de que se pueda resolver el problema de los municipios". Mientras tanto, desde la Consejería "nosotros sí que ayudamos a los grandes municipios, a través del Plan Sostenibilidad Turística en Destino y del Plan de Grandes Ciudades, de los municipios turísticos y de la financiación que tenemos derivada de la Patrica".

"Creo que el esfuerzo que se hace desde la Junta es muy grande, pero creo que la solución la tiene que tomar el Estado, mediante la financiación de las entidades locales: todo lo demás son inventos y ocurrencias; eso, con independencia de que, obviamente, el Ayuntamiento de Sevilla, en relación con un dominio que es de su propiedad, la Plaza de España, decida, para su mantenimiento y conservación, la mejor solución posible", ha añadido.

Bernal también se ha referido al debate de la implantación de una tasa turística para quienes visiten la comunidad autónoma -y defendida por el anterior alcalde, el socialista Antonio Muñoz- y ha querido dejar claro que ese asunto y el del posible cobro por visitar la Plaza de España, al que se ha negado de forma tajante el Gobierno central, ya que el monumento pertenece a Patrimonio del Estado, son temas diferentes. "Se ha mezclado un poco todo, eso no tiene nada que ver con la tasa turística, que está concebida como un impuesto, y como tal no pueden ser destinados a un uso finalista". De este modo, "todo eso que nos cuentan de que la tasa va a generar una mayor calidad en el turismo o la conservación de los negocios turísticos, no es cierto", ha subrayado el consejero de Turismo.