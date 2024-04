Andaluces y murcianos, los más sedentarios del país

La Junta de Andalucía se ha propuesto fomentar hábitos y comportamientos saludables entre los ciudadanos para evitar el desarrollo de patologías crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes. El plan ha sido bautizado como Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía 2024-2030 y se centra en la promoción de hábitos relacionados con la alimentación saludable, la actividad física, el sueño saludable, el bienestar emocional, la sexualidad responsable y el uso positivo de las tecnologías, la información y la comunicación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, el 32,5% de los andaluces mayores de 16 años se declaran sedentarias. Sólo la Región de Murcia cuenta con un porcentaje mayor, el 37,8%. En tercer lugar se sitúa Galicia, donde el 30,5% de sus vecinos se declaran sedentarios.

Por el contrario, Extremadura (con un 44,1%), Asturias y Castilla y León (ambas con el 43,7%) son las comunidades autónomas con los porcentajes más elevados de personas que realizan una actividad física regular en su tiempo libre.

Con respecto a la variable del sexo, según esta misma encuesta publicada por el INE a nivel nacional, es superior el porcentaje de hombres de más de 16 años que realizan ejercicio físico regular: un 39,7% para ellos y un 35,7% para ellas.

El análisis de estos datos confirma que la renta y la educación influye en esta vida saludable, pues cuanto mayor es la renta o el nivel de estudios menor es el nivel de sedentarismo.

En el caso concreto de Andalucía, el 32,5% de los ciudadanos se declaraban sedentarios en 2022 (último dato disponible). Este porcentaje ha disminuido de manera notable si se compara con la cifra de 2012, cuando era del 49,5%. Pero en aquel año, Andalucía no ocupaba el segundo lugar de este ránking, como ocurre en la actualidad, sino que Ceuta, Región de Murcia, Galicia o Cantabria (ésta última con un 64,3%) contaban con porcentajes más altos.

Hoy, sólo el 35,3% de los andaluces reconocen realizar ejercicio físico de manera regular, aunque sí es cierto que la cifra ha aumentado con respecto a 2012, cuando sólo lo hacía un 21,4%. Andalucía se sitúa por debajo de la media nacional, que es del 37,7%.

El grupo de edad más activo es el que agrupa a los ciudadanos entre 16 y 24 años; mientras que el grupo más sedentario lo forman las personas de 65 y más años. Según el INE el perfil más común de una persona sedentaria en España es el de una mujer que vive sola y tiene más de 65 años.

Expertos apuntan que un nivel adecuado de actividad física regular en adultos reduce el riesgo de un gran número de enfermedades crónicas. Sin embargo, el sedentarismo es uno de los factores de riesgo junto al tabaquismo, el abuso de alcohol y una dieta desequilibrada que contribuyen al aumento de enfermedades crónicas y a la disminución del horizonte de vida en buena salud.

Actualmente en España, la esperanza de vida es de 80,2 años para los hombres y de 85,5 años para las mujeres, pero la esperanza de vida en buena salud es de 63 años para ellos y 62,6 en el caso de ellas, según datos del INE.

Alimentación saludable

La estrategia que quiere desarrollar la Junta de Andalucía para fomentar los hábitos saludables, y que está formada por 10 objetivos y 15 programas, también hace alusión a la alimentación de niños y adultos. En concreto, entre los objetivos está incrementar los niveles de lactancia materna y el consumo de alimentos saludables en detrimento de los no saludables.

Según la Encuesta Europea de Salud en España 2020 (INE), sólo el 46,5% de los españoles mayores de 15 años consumen verduras, ensaladas y hortalizas de manera diaria. Este porcentaje es mayor cuando se refiere al consumo diario de fruta fresca (excluyendo los zumos): 67,55%. Los mayores consumidores de fruta, verduras, ensaladas y hortalizas son los mayores de 75 años, mientras que los ciudadanos que menos comen estos alimentos son los que tienen entre 15 y 24 años.

La nutricionista sevillana Marta Cárdenas de Eguino, especializada en alimentación materno-infantil, asegura que en la actualidad se abusa mucho de los alimentos precocinados y congelados debido a la falta de tiempo.

"Estos productos contienen mucha sal y azúcar, además de grasas saturadas de mala calidad. Todo ello favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares y crónicas, como la obesidad o la diabetes. ¿Significa esto que no se pueden consumir alimentos congelados? No, pero hay que saber leer las etiquetas. Unas verduras congeladas nos pueden facilitar la vida pero sí hay ciertos preparados congelados que habría que evitar. No obstante, consumirlos una vez no pasa nada, el problema es si se consume de manera diaria, el abuso", explica Cárdenas de Eguino, que hace hincapié en la necesidad de una educación nutricional. "Hay que educar a las personas para que sepan distinguir qué alimentos deben evitar".

La nutricionista hace alusión también al abuso de la carne roja, las galletas y la bollería industrial, estos dos últimos alimentos muy consumidos por los niños. También destaca la falsa creencia de que los zumos de fruta son buenos, tanto los industriales como los naturales.

Cuando se exprime una naranja se elimina la fibra que se encuentra en la fruta. La fibra es esencial para la digestión y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Sin la fibra, el zumo de naranja puede provocar picos rápidos de azúcar en sangre.

"El hecho de que sea natural no significa que sea inocuo. El cianuro es natural y te mata", sentencia Marta Cárdenas. "Si tomamos zumos de manera diaria podemos padecer una diabetes de tipo 2. Diferente es si nos tomamos una naranja sin exprimir. Eso sí es saludable. De hecho, se recomienda acompañar el desayuno con una fruta, como por ejemplo aguacate".

La nutricionista también recomienda evitar los alimentos en cuyo etiquetado aparezca la palabra "light" o "cero" porque "suele ser publicidad engañosa". "Puede que tengan menos azúcar, pero lo más seguro es que le hayan añadido otro tipo de edulcorante, que a veces es hasta peor que la propia azúcar, o tienen mucha más grasas"

La sevillana reconoce que aprecia en su consulta un cambio de actitud por parte de los ciudadanos, que empiezan a tomar conciencia de la necesidad de un cambio en sus hábitos alimenticios. "Lo curioso es que esto ocurre cuando tenemos un hijo y queremos alimentarlo bien y de manera sana, ser buenos padres", señala Marta Cárdenas. "Yo siempre les digo a mis pacientes que tienen que predicar con el ejemplo. De nada sirve querer que nuestros hijos coman mejor pero sin cambiar nosotros. Es por esta razón que aprecio un cambio forzado en la actitud de las personas por sus hijos".

Lactancia materna

En el caso de la lactancia materna, la Junta también pretende con su estrategia su fomento. Según datos del INE, en Andalucía, el 66,83% de los bebés de hasta 6 semanas se alimentan con leche materna de manera exclusiva. El porcentaje cae hasta el 46,88% cuando se trata de bebés con 3 meses; y se desploma hasta el 20,20% en los bebés de 6 meses. Estos datos están por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 68,40% en los bebés de 6 semanas, 52,48% para los de 3 meses, y el 24,72% en los de 6 meses.

Las comunidades donde más se fomenta la lactancia natural es en La Rioja y El País Vasco. En ambas comunidades, entre el 81% y el 85% de los bebés con 6 semanas se alimentan exclusivamente con leche materna, es decir, sus madres no le ofrecen leche artificial o un modelo de lactancia mixto. Mientras que a partir de los 6 meses, este dato se sitúa entre el 35% y el 39%, entre 15 y 20 puntos porcentuales más que en Andalucía.

Los peores datos están en Ceuta y Melilla, donde el 47,36% de los recién nacidos se alimentan con leche artificial y sólo el 1,59% de los bebés de 6 meses consumen leche materna natural.

"En los últimos años está habiendo un auge de la lactancia natural. Estamos volviendo a los tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos, a principios del siglo XX, cuando la única manera para criar a un bebé era a través de la leche materna", explica Marta Cárdenas. "Está demostrado que la leche materna es lo mejor, pero la industria alimenticia ha hecho mucho daño. Ha habido una campaña publicitaria muy fuerte durante 30 años a favor del biberón y la leche artificial".

La nutricionista asegura que los padres, en especial las madres, son cada vez más conscientes de los beneficios de la lactancia natural y cada vez se quiere potenciar más este método de crianza, pero existe una gran traba: "La baja maternal sólo dura cuatro meses. Si una madre no puede conciliar por sus turnos de trabajo, porque tiene otros hijos, porque no puede sacarse leche en horario laboral, es muy complicado dar el pecho de manera exclusiva y no recurrir a una lactancia mixta o artificial".

La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida del bebe y prolongarla con alimentos complementarios hasta al menos los dos años. "Esto es muy difícil en España, puesto que a las 16 semanas la madre se tiene que incorporar al trabajo y no todo el mundo se puede permitir juntar vacaciones o pedirse una excedencia", explica Cárdenas. "En los países nórdicos, las mujeres tienen un año de permiso por maternidad y pueden solicitar un año más de baja cobrando menos, por esta razón en países como Noruega o Finlandia la lactancia prolongada es mucho más común".

En su plan, la Junta de Andalucía plantea como medidas para la promoción de la salud en lugares de trabajo procurar "espacios adecuados para facilitar la práctica de la lactancia materna en los centros de trabajo", como, por ejemplo, "salas de lactancia para poder extraer la leche y conservarla en frío", y desarrollar "mesas de trabajo con sindicatos para el desarrollo de acciones desde el nivel sindical", como, por ejemplo, la "inclusión de medidas de fomento de hábitos saludables en convenios colectivos".

Videojuegos e 'influencers'

En su estrategia, la Junta de Andalucía también plantea contar con videojuegos y con la colaboración de influencers, tiktokers o youtubers para difundir hábitos de vida saludable entre la población infantil y juvenil.

Así se desprende del documento de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía 2024-2030 impulsada por la Consejería de Salud y Consumo que aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión del 2 de abril.

Una de las líneas estrategias de este plan, formado por 10 objetivos y 15 programas, se centra en la "difusión y comunicación de información veraz a la ciudadanía sobre los beneficios de una vida saludable y protección de la población frente a mensajes, publicidad y campañas perjudiciales para la salud", donde se plantean, entre otras cuestiones, alcanzar "acuerdos de colaboración con la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) para abordar la no difusión de publicidad de alimentos y bebidas no saludables".

También, difundir "información relacionada con hábitos de vida saludable, basada en la evidencia, a través de medios audiovisuales y videojuegos para población infantil, adolescente y joven, estudiando la posibilidad de colaborar con influencers, tiktokers o youtubers, así como impulsar "campañas de sensibilización sobre hábitos saludables en los diferentes entornos y, de manera específica, en las zonas más desfavorecidas", según se señala en el documento de 181 páginas aprobado por la Junta.

La difusión de "información clara y veraz generada desde las fuentes oficiales sobre la calidad nutricional de los alimentos y bebidas" es otra de las propuestas de la Junta en el marco de esta estrategia, que también plantea el "establecimiento de acuerdos de colaboración con las empresas productoras y distribuidoras de los productos alimentarios y bebidas que se distribuyan y comercialicen en Andalucía" para "evitar la entrega de regalos, premios o cualquier otro beneficio destinado a fomentar la adquisición o el consumo de alimentos y bebidas no saludables".