Aguirre propone formalmente a Moreno para ser investido presidente de la Junta de Andalucía

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha propuesto hoy formalmente a Juanma Moreno para su investidura como presidente los próximos días 20 y 21. Tras la preceptiva ronda de consultas con los grupos de la oposición, la única duda posible era cuál será el posicionamiento de estos ante la candidatura, una duda que solo han resuelto anticipadamente las dos coaliciones de izquierda: votarán que no.

Tras las reuniones mantenidas, Aguirre ha destacado el ambiente de "cordialidad, afabilidad y diálogo" en los encuentros con los cinco portavoces. Un clima que también han resaltado estos en sus comparecencias posteriores.

Moreno ha mostrado su deseo de que el nuevo gobierno "arranque cuanto antes" y ha compartido con Aguirre que todos deben buscar el diálogo en esta legislatura. Su portavoz parlamentario, Toni Martín, ha apelado a que sea una etapa de "generosidad" y acuerdo en la Cámara.

Juan Espadas ha apostado por un debate "sosegado, constructivo, de análisis de la situación de Andalucía". “Tenemos que centrarnos en las propuestas y en el análisis político de la coyuntura económica y social que vive Andalucía en estos momentos”, ha dicho, apostando por un “debate de contenido”. El socialista no ha querido aclarar qué votará su grupo el próximo jueves.

Tampoco lo ha hecho la portavoz de Vox, Macarena Olona, alegando que "tenemos que ser respetuosos y escuchar al candidato" antes de pronunciarse. “Aspiramos a mantener un debate de investidura en el que todos los andaluces puedan conocer de primera mano los sueños y ambiciones que trae bajo el brazo Moreno Bonilla”, ha asegurado.

Por Andalucía ha asegurado al presidente del Parlamento su disposición a "facilitar la labor" y evitar "posiciones maximalistas para no quedarnos en un enfrentamiento estéril", reclamando al mismo tiempo a Moreno que no convierta la mayoría absoluta en una "apisonadora". "No vamos a eludir nuestra responsabilidad de hacer los planteamientos que consideremos", ha asegurado su portavoz, Inmaculada Nieto.

Por su parte, Teresa Rodríguez ha advertido de que estarán muy atentas al nuevo gabinete de Moreno, "para que no sean personas que tengan intereses con el sector privado y con el sector con el que van a gestionar. Ahí vamos a poner la lupa".

La investidura

El presidente del Parlamento una vez oída la Mesa y de acuerdo con la junta de portavoces ha fijado el orden del día del Pleno de investidura que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio, y en el que Juan Manuel Moreno solicitará la confianza de la Cámara para ser elegido presidente de la Junta de Andalucía.

La Junta de Portavoces ha acordado que el debate de investidura comience el miércoles 20 de julio a las 12:30 con la intervención del candidato a la Presidencia, Juan Manuel Moreno, que sin límite de tiempo expondrá su programa político con el que solicitará la confianza de la Cámara. Tras su intervención, el presidente del Parlamento suspenderá la sesión hasta el día siguiente.

El Pleno se reanudará a las 10:30 del jueves 21 de julio con la intervención de los grupos parlamentarios en orden de menor a mayor, comenzando con el Grupo Mixto y concluyendo con el Grupo Parlamentario Popular. Los diputados en representación de cada grupo intervendrán durante treinta minutos, y el candidato a la Presidencia de la Junta contestará individualmente a cada interviniente, quien tendrá derecho a réplica por diez minutos. El candidato podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite.

Una vez concluido el debate se producirá la votación que será pública por llamamiento, tal y como indica el Reglamento del Parlamento. El presidente del Parlamento ha indicado durante la reunión de la Junta de Portavoces que la votación no será antes de las 17:30 del jueves 21 de julio.