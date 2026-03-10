El tiempo
Algeciras celebrará el XIII Certamen de Tunas con agrupaciones de España y Portugal

El evento se celebrará los días 20 y 21 de marzo, con actividades culturales y recaudación de fondos para Apadis

Un fin de semana protagonizado por la tradición entre guitarras y panderetas: llegan las tunas a Algeciras

Paseo de las tunas por la Plaza Alta en el centro de Algeciras, en una reciente edición del certamen.
Algeciras se prepara para vivir dos días llenos de música y tradición con la celebración del XIII Certamen Internacional de Tunas Ciudad de Algeciras, que tendrá lugar los días viernes 20 y sábado 21 de marzo. El evento, consolidado como una de las citas culturales más singulares de la ciudad, combina la música universitaria de las tunas con actividades abiertas al público y acciones solidarias.

La edición de 2026 cuenta con la participación de cinco agrupaciones oficiales y una invitada: Tuna Universitaria Femenina de Salamanca, la Tuna de Peritos de Sevilla, la Tuna Universitaria de Lisboa, la Tuna de Económicas y Empresariales de Huelva y la Tuna de Filosofía y Letras de Málaga. Fuera de concurso, la Tuna de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, como anfitriona, abrirá y cerrará los actos musicales.

Cada agrupación presentará un repertorio que combinará clásicos de la música universitaria y piezas tradicionales de sus regiones de origen. La mezcla de tunas masculinas y femeninas añade diversidad de voces y estilos, lo que hace de esta cita en un escaparate único de la tradición universitaria musical de España y Portugal.

José Ignacio Landaluce, Susana Pérez y otros, en la presentación del evento.
El certamen se desarrollará en distintos puntos del centro de Algeciras. La jornada del viernes 20 comenzará a las 20:30 con la tradicional ronda en la Plaza Alta, un recorrido musical que permite a los algecireños y visitantes disfrutar de los primeros pasodobles y serenatas de la edición.

El sábado 21, la actividad se trasladará a la calle Alfonso XI con un pasacalles a partir de las 13:00, y culminará en el Teatro Florida a las 18:30, donde las agrupaciones competirán oficialmente por los distintos galardones del certamen.

Una de las señas de identidad del certamen es la barrilada solidaria, organizada por los tunos y abierta al público tanto el viernes por la tarde como el sábado al mediodía en la Plaza Alta. Los fondos recaudados se destinarán a Apadis Algeciras, asociación que trabaja en la atención y apoyo a personas con discapacidad, reforzando así el compromiso social de esta cita cultural.

La presentación oficial del certamen corrió a cargo del alcalde, José Ignacio Landaluce, quien destacó la importancia de la iniciativa para proyectar la ciudad y dinamizar el centro urbano. Landaluce estuvo acompañado por la teniente de alcalde delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio, y por Benito Villanueva, jefe de la Tuna de Peritos de Algeciras. “El certamen se ha consolidado con los años como una de las actividades culturales y festivas más emblemáticas de Algeciras”, dijo el regidor.

