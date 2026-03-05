Algeciras se reencuentra este viernes con Jesús de Medinaceli a través de un beso

Un reencuentro especial con el que siempre está y nunca se ha ido. Este viernes, la Algeciras más devocional, deja que sus pasos caminen solos y apunten hacia el barrio de San Isidro para cumplir con la más solemne de las citas cuaresmales: el besapié a Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli. Un reencuentro que va más allá del presentismo, que viaja al corazón de los recuerdos de cada devoto y que se estampa de la más bella forma, con la fugaz caricia entre unos labios y el más divino de los empeines.

La corporación del Martes Santo vive este viernes, 6 de marzo, una de las jornadas de mayor hondura devocional de su calendario y prácticamente de toda la ciudadanía confensional. La Capilla de San Isidro Labrador acoge durante todo el día el solemne besapié al Señor de Medinaceli, eje central de unos cultos que alcanzan su culmen con esta cita marcada en rojo en la agenda de todos los cofrades y fieles en tan arraigada cita del primer viernes del mes de marzo.

Desde las 8:30, tras la celebración de la Solemne Eucaristía, la bendita imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo permanecerá expuesta a la veneración de los fieles y en devoto besapié hasta las 20:00, aproximadamente, ya que suele extenderse hasta que hayan pasado todas las personas concentradas en la fila a las puertas de la capilla. Se trata de uno de los momentos más íntimos y concurridos para los hermanos y devotos, que encuentran en este tradicional gesto de piedad un espacio de oración cercana ante el Señor. También, a lo largo de la mañana, suelen producirse numerosas visitas oficiales por parte de Ayuntamiento y diferentes instituciones y entidades.

La jornada adquirirá un marcado carácter penitencial a partir de las 21:00, cuando tenga lugar el piadoso vía crucis por las calles del entorno parroquial. La corporación salesiana volverá así a trasladar el recogimiento del templo al ámbito público, en una manifestación de fe sobria y profundamente arraigada entre la feligresía.

Un esperado evento, truncado el pasado año por la lluvia (los pronósticos tampoco dejan gran tranquilidad este curso) y sirve como continuación de un intenso programa de cultos que se extiende hasta este sábado, 7 de marzo, a las 20:00, con la Función Principal de Instituto, uno de los actos de mayor relevancia en la vida corporativa. Función que oficiará el director de la Casa Salesiana de Algeciras, Manuel del Rosal Guzmán, quien ha venido presidiendo igualmente los cultos preparatorios.

La cofradía del Martes Santo llega a estas jornadas centrales tras haber celebrado con notable participación el Solemne Triduo en honor a su Amantísimo Titular durante los días 3, 4 y 5 de marzo en la Capilla de San Isidro Labrador. Cada tarde, desde las 19:30 horas, el rezo del Santo Rosario, el ejercicio del triduo y la Eucaristía.

El ciclo de la Semana Grande del Señor en San Isidro se inició el pasado lunes, 2 de marzo, con la XI Exaltación Juvenil dedicada al Señor de Medinaceli, interpretada por María Murgado Pérez y presentada por Ainhoa Nieto Rodríguez. El acto supuso el pórtico espiritual de una semana especialmente significativa para la corporación hacia un nuevo Martes Santo.

Estos cultos han servido de preparación inmediata para un besapié que, un año más, se presume multitudinario entre los fieles de la Cofradía Salesiana de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Santísima de la Esperanza.