La situación se agrava con las lluvias torrenciales, generando condiciones que describen como “insostenibles, insanas y peligrosas”

Los vecinos de la urbanización El Águila, ubicada en el Paseo de la Conferencia, en Algeciras, han emitido una dura queja sobre el grave deterioro de la zona, que provoca inundaciones recurrentes en sus viviendas y espacios comunes, principalmente en los garajes, debido a unas tuberías dañadas desde hace tiempo.

Según los residentes, las viviendas se ven afectadas por aguas pluviales y residuales que proceden de tuberías consideradas “irreparables” por Emalgesa y el Ayuntamiento de Algeciras. Esta situación se agrava con las lluvias torrenciales, generando condiciones que describen como “insostenibles, insanas y peligrosas”, y que comprometen la integridad de los muros de contención, el subsuelo de las viviendas y las zonas comunes de la urbanización.

En un comunicado, los vecinos reclamaron soluciones urgentes y efectivas, exigiendo que se utilicen todas las vías necesarias para resolver el problema sin depender de juntas, reuniones o trámites ordinarios. “Es insano, peligroso e inhumano mantener a ciudadanos que pagan sus impuestos en estas condiciones, obligándolos a convivir con el olor a cloacas”, afirmaron.

Los vecinos aseguran que continuarán insistiendo hasta que se garantice la seguridad y salubridad de sus viviendas.