Vídeo
El paso de la borrasca Kristin por el Campo de Gibraltar

Así de salvaje bajaban el río Pícaro y el arroyo del Lobo en Algeciras durante el temporal

Así de salvaje bajaban el río Pícaro y el arroyo del Lobo en Algeciras durante el temporal

29 de enero 2026 - 16:44

También te puede interesar

Lo último

stats