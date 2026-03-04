La Policía localiza un 'narcozulo' en Marbella e interviene un depósito de armas de guerra en Algeciras

La Policía Nacional ha detenido en una operación desarrollada en Marbella (Málaga) a cuatro personas a las que ha intervenido más de una tonelada de cocaína oculta bajo tierra en un agujero subterráneo de grandes dimensiones, a modo de narcozulo, en una playa de la provincia malagueña.

Paralelamente en otro operativo llevado a cabo en Algeciras (Cádiz) fueron localizadas 25 armas de fuego -19 armas de guerra AK-47 y 6 cortas- utilizadas por los narcos para la custodia de la droga, y fue detenida otra persona.