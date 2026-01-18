La devoción, la solidaridad y el amor por los animales marcaron una jornada en la que la lluvia no fue un impedimento

La tradicional bendición de San Antón volvió a reunir este domingo a numerosos vecinos y vecinas que, desafiando la lluvia, acudieron junto a sus mascotas a uno de los actos más entrañables del calendario religioso de Algeciras. Los perros, ataviados algunos con chubasqueros y pañuelos, fueron los grandes protagonistas de una jornada marcada por el buen ambiente, la devoción y el compromiso con el bienestar animal.

La Bendición de Mascotas 2026 se celebró en los jardines de la entrada de la Parroquia de San Antonio de Padua, una vez finalizada la misa, y fue oficiada por el reverendo padre Antonio Jesús López García-Mohedano. A pesar de las inclemencias meteorológicas, la afluencia fue notable, confirmando el arraigo de esta tradición que cada año suma más participación.

Entre los asistentes se encontraba la concejal delegada de Salud, Sabina Quiles, quien quiso acompañar a los vecinos en este acto simbólico y cercano. Quiles destacó que “este evento, en el que tantos vecinos participan junto a sus mascotas, es una oportunidad para dar visibilidad y concienciar sobre la labor imprescindible de colectivos como la Protectora de Animales de Algeciras o Derechos Felinos Algeciras, que trabajan por aquellos animales que aún no tienen un hogar. Además, permite recaudar fondos para que puedan continuar con su valiosa tarea, con la que desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento colaboramos de manera activa”.

Durante la mañana, además de la bendición, se desarrollaron distintas iniciativas solidarias impulsadas por asociaciones protectoras, que aprovecharon la ocasión para informar sobre la adopción responsable y recaudar fondos destinados al cuidado y protección de animales abandonados.

La celebración de San Antón volvió así a convertirse en un punto de encuentro entre tradición, solidaridad y amor por los animales, demostrando que ni siquiera la lluvia puede empañar una cita tan esperada por la ciudadanía.